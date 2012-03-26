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Ayşegül Yıldız sert patron çıktı

İbrahim Tatlıses’le evlendikten sonra ünlü sanatçının şirketlerini denetim altına alan Ayşegül Yıldız, sert patron çıktı.

26 Mart 2012 09:06

 

İbrahim Tatlıses’le evlendikten sonra ünlü sanatçının şirketlerini denetim altına alan Ayşegül Yıldız, sert patron çıktı. Çalışanlar, şirkette sert kurallar koyan Yıldız’ın patronluğundan şikâyetçi.

Hürriyet'in haberine göre, İbrahim Tatlıses’le geçtiğimiz yılın eylül ayında hastane odasında evlenen Ayşegül Yıldız, işlerle yeterince ilgilenemeyen ünlü türkücünün tüm yükünü üzerine aldı ve şirketlerinin başına geçti. Ancak iddiaya göre yeni patronlarının sert tutumu, çalışanları canından bezdirdi. Tatlıses’in adaletli tutumuna alışkın olan çalışanlar, Yıldız’ın sert kararları karşısında çaresiz kaldı.

Ayşegül Yıldız’la ilgili iddialardan bazıları şöyle: Genç kadın, şirketlerin kapısına parmak okuyan cihazlardan koydurdu ve geç kalınan her dakika için çalışanların maaşından kesinti yapmaya başladı. Ayrıca aynı maaşla, cumartesi günleri de çalışma zorunluluğu getirdi. Yıldız, ekonomik sıkıntı gerekçesiyle bazı çalışanların işine son verdi.

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