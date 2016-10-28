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BBC Türkçe

Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu için yeniden tutuklama talebi

İstanbul'da belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun tahliye edilmesine yapılan itiraz kabul edildi. Çakıroğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

28 Ekim 2016 16:38

İstanbul'da belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun tahliye edilmesine yapılan itiraz kabul edildi ve Çakıroğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

hakkında tahliye kararı verilen

Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın itirazını yerinde bularak sanık hakkındaki tahliye kararını kaldırdı.

Mahkeme, Abdullah Çakıroğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Başsavcılık, tahliye kararı veren 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçesi sunarak, Abdullah Çakıroğlu'nun üzerine atılı "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "Hakaret" suçlarından tahliye edilmesine itiraz etmişti.

Bunun üzerine "sanığın üzerine atılı suçların niteliği, delillerin tamamen toplanmamış olmasının birlikte değerlendirildiğinde hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak tutuklanmasına karar verilmesi" talep edildi.

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