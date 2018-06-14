Ayşegül Sağlam'ın 'Hermit'i 21 Haziran'da BKM'de

Edebiyat öğretmenliği yaptığı yıllarda yaşadıklarını kaleme alarak eğitim sistemine farklı bir bakış sunan tiyatro sanatçısı Ayşegül Sağlam’ın tek kişilik oyunu ‘Hermit’, 21 Haziran 2018 Perşembe günü Beşiktaş Kültür Merkezi'nde izleyicileri ile buluşacak.

Henüz bir ortaokul öğrencisi iken Çalıkuşu romanını okuması ile hayalleri ve hayatı şekillenen, 10 yıl boyunca edebiyat öğretmenliği yapmış olan Ayşegül Sağlam, tek kişilik gösterisi 'Hermit’te; eğitmen olarak yaşadıklarını, eğitim sisteminin sadece öğrencileri değil öğretmenleri de nasıl etkilediğini trajikomik bir şekilde anlatıyor.

İnsanların istedikleri mesleği yapamamasına değinen oyun, birbirine bağlı komik hikâyelerin yanı sıra yer yer şarkılarla eğlenceli bir halde sahneleniyor.