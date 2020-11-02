Ayşegül Doğan: “7/24 gazetecilik yaparken ne ara silahlı örgüt kurup yönetmişim, bilmiyorum”

Hakkında “silahlı örgüt kurup yönetmek” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istenen gazeteci Ayşegül Doğan, Kısa Dalga Podast'e konuştu. Doğan, “7/24 gazetecilik yaparken ne ara silahlı örgüt kurup yönetmişim, bilmiyorum. Hukuken izah edilebilecek bir dosyayla karşı karşıya değiliz" dedi.

"Dinlenen telefonlarımdan bir tanesi, uçak bileti rezervasyonuyla ilgili. Bir başkası, editörümle yaptığım yaptığım haber görüşmesi. Sadece gazetecilik yargılanmıyor. İnsanların habere erişim hakkı elinden alınıyor” diyen Doğan, “Benim, DTK üyesi olduğum iddia ediliyor. Bu, gerçek değil, belgeleriyle ıspatlı. Nevroz kutlamasında yayınlanan mesajlar, bunları dönemin başbakanı Erdoğan’ın yorumlaması üzerine tartışma programları yapılırken bunlar örgüt faaliyeti olarak değerlendirilmiyordu da şimdi neden böyle değerlendiriliyor? Türkiye’de anayasa yapım sürecinde görüşüne başvurulan DTK bugün nasıl bir illegal örgüt oldu? Bunlar, bugün Kürt meselesine yönelik anlayış ve siyasetle ilgili bir durum.” diye konuştu.

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