Ayşegül Aldinç’e ‘Yunan aşık’ aranıyor

Ayşegül Aldinç’in başrolünde olacağı bir aşk filminde oynamak için 60 yaşlarında Yunan oyuncu aranıyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, Ömer Faruk Sorak’ın yapımcılığını üstleneceği ve gerçek bir yaşam öyküsünden senaryolaştırılan filmde Ayşegül Aldinç, 25 yıl sonra ilk aşkıyla karşılaşan bir kadını canlandıracak.

Filmde Aldinç’in oğlunu ise son dönemin popüler erkek oyuncularından biri olan Kerem Bürsin oynayacak.

Şu sıralar yapımcı firma, Ayşegül Aldinç’in ilk aşkını canlandıracak 60 yaşlarında bir Yunan oyuncu arayışında olduğunu açıkladı. Filmin 2018’de vizyonda olması planlanıyor.