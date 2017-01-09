T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ayşegül Aldinç’e ‘Yunan aşık’ aranıyor

Aldinç'in oynayacağı filmin 2018'de vizyona girmesi bekleniyor

09 Ocak 2017 01:02

Ayşegül Aldinç’in başrolünde olacağı bir aşk filminde oynamak için 60 yaşlarında Yunan oyuncu aranıyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, Ömer Faruk Sorak’ın yapımcılığını üstleneceği ve gerçek bir yaşam öyküsünden senaryolaştırılan filmde Ayşegül Aldinç, 25 yıl sonra ilk aşkıyla karşılaşan bir kadını canlandıracak.

Filmde Aldinç’in oğlunu ise son dönemin popüler erkek oyuncularından biri olan Kerem Bürsin oynayacak.

Şu sıralar yapımcı firma, Ayşegül Aldinç’in ilk aşkını canlandıracak 60 yaşlarında bir Yunan oyuncu arayışında olduğunu açıkladı. Filmin 2018’de vizyonda olması planlanıyor.

ETİKETLER

ayşegül aldinçfilmyunanoyuncu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24