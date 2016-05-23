Ayşegül Aldinç: Kiralık Aşk'taki 'Neriman' rolü bana teklif edilmişti

Pop sanatçısı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, Kiralık Aşk'taki 'Neriman' rolünün kendisine teklif edildiğini söyledi. Aldinç, "Esma Sultan’a benzediği için reddetmiştim. Bunu marifet olarak saymıyorum" dedi.

TRT'nin spikerlik sınavlarından Eurovision yüzünden elendiğini söyleyen Aldinç, "“TRT koridorlarında benim çok anım var. Sınava girdim Ankara’da kurs gördüm. Aynı zamanda o sene Eurovision finallerine de girdim orada da kazandım. Bunun üzerine bana 'seni kazandırırsak başka arkadaşlarının hakkına mani olursun. Bu yüzden iyi olmana rağmen seni elemek zorundayız' dediler ve beni spikerlik sınavlarından elediler. Çok üzülmüştüm" ifadesini kullandı.





