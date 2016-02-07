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Ayşegül Aldinç: Hep genç ve güzel kalmam gerekiyor

"Bakkala giderken bile kendine çeki düzen vermek zorunda hissediyorum"

07 Şubat 2016 11:50

Pop sanatçısı Ayşegül Aldinç, "Ben banka memuresi olsam da dikkat ederdim kendime. Ama sahne sanatçısıyım. İşim, genç ve güzel kalmayı gerektiriyor. Hayranlarım beni alıştıkları gibi görmeye devam etmek istiyorlar" dedi.

Ayşegül Aldinç, "Bakkala giderken bile kendine çeki düzen vermek zorunda hissediyorsun. İnanır mısın, saygıdan! Seni sevenleri hayal kırıklığına uğratmak istemiyorsun" diye konuştu.

Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan Ayşegül Aldinç, "Bundan sonrası için, yanında rahatça kilo alabileceğim, makyajsız dolaşabileceğim ve birlikte yaşlanabileceğim bir adam hayal ediyorum! Çünkü ister istemez, bugüne kadar birlikte olduğum adamların bir kısmı için Ayşegül Aldinç’tim" dedi.

Ayşe Arman'ın söyleşisinin tamamını okumak için tıklayın

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