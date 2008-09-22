Ayşe yeniden okul sıralarında

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, gözlerindeki rahatsızlık ve babasına bakabilmek için bu yıl

okuluna devam edemeyen 13 yaşındaki Ayşe Koçar, ilçe yöneticilerini harekete geçirdi.



Anneleri tarafından terk edilen, işitme ve konuşma engelli babaları tarafından da bakılamayınca, İlçe Kaymakamlığının girişimiyle Sumbas'taki Binali Yıldırım Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna yerleştirilen Hatice (14), Ayşe (13), Harun (10) ve Muhammet Koçar'a (9) okulları hem eğitim gördükleri hem de barınabildikleri yuva oldu.



Yeni eğitim öğretim yılı başında ise 3 kardeş okula gelmesine rağmen Ayşe Koçar'ın, hem gözlerindeki rahatsızlık hem de babasına bakabilmek için okula başlamadığı anlaşılması üzerine okul yönetimi durumu İlçe Kaymakamı Orhan Aktürk'e bildirdi.



Kaymakam Aktürk, Osmaniye Valisi Zübeyir Kemelek'in de sorunlarıyla yakından ilgilendiği Koçar kardeşlerden Ayşe'nin, yeniden okula kazandırılması için yanına İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdrulkadir Şahin ve Okul Müdürü Şakir Kocatürk'ü de alarak, Koçar kardeşlerin köyüne gitti. Ayşe'nin babası ile görüşmek için ilçe merkezine 20 kilometrne mesafedeki Akçataş köyüne giden Sumbas Kaymakamı Orhan Aktürk, beraberinde babalarını görebilmeleri için eğitimlerini sürdüren diğer 3 kardeşi de yanına aldı. Köy yakınlarına geldiklerinde yaklaşık 1,5 kilomterelik engebeli yolu makam aracının geçememesi nedeniye yürümek zorunda kalan Kaymakam Aktürk, ayağındaki ortopedik özür nedeniyle bir süre önce Osmaniye Valisi Zübeyir Kemelek tarafından ameliyat ettirilen Muhammet Koçar'a da yürümesi için yardım etti. Küçük Muhammet, Kaymakam Aktürk'ün elini tutup destek olmasına rağmen yürümekte zorlanınca zaman zeman da ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Şahin ve okul müdürü Şakir Kocatürk tarafından kucakta taşındı.



Barakada yaşıyorlar



Kaymakam Aktürk, Koçar ailesinin evine ulaştığında, harabe bir baraka ve üzerinde minderi bile bulunmayan tahtadan yapılmış kanepe ile karşılaştı. Baba Ali Koçar, yakınlarının yardımıyla Kaymakam Aktürk'le işaret diliyle anlaşabildi.



Devletin geçen yıl sahip çıktığı 4 çocuğunun her türlü sağlık sorunu ile de ilgilenilmesinin sevincini yaşadığını anlatan Ali Koçar, Ayşe'nin de gözünün tedavisi yapılarak yeniden okula kazandırılmasını istedi. Kaymakam Aktürk ise 4 kardeşin geçen yıl yatılı bölge okuluna alındıklarını, ayağındaki ortopedik sorun nediyle ayakkabı bile giyemeyen Muhammet'in tedavisine başlandığını, Ayşe'nin gözündeki sağlık sorununun giderilmesi için de tedavi başlatacaklarını bildirdi.



Ayşe'yi ve diğer 4 kardeşini yanına alarak köyden ayrılan Kaymakam Aktürk, harebe barakada yaşayan baba Ali Aktürk için de gerekli desteğin sağlanması konusunda girişimlerde bulunacağını kaydetti. Eğitimin, kötülüklerin düşmanı olduğunu vurgulayan Kaymakam Aktürk, şöyle konuştu:



"Bir öğrenciyi bile okula kazandırmak için 1,5 kilometre yürümek bir yana daha fazlasını yapmaya hazırız. Son yıllarda yapılan eğitim ataklarıyla çok sayıda öğrenci okula kazandırıldı. Dileğimiz bir öğrencinin bile eğitimin dışında kalmaması. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Ayşe gibi kızlarımızın varlığını bize bildirsinler gerekeni yapmaya her zaman hazırız."

