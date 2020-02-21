Ayşe Tuba Arslan cinayeti davasında karar çıkmadı

Boşandığı eşi Yalçın Özalpay tarafından şiddet gördüğü ve ölümle tehdit edildiği için 23 kez savcılığa suç duyurusunda bulunan, "Ölünce mi sesimi duyacaksınız?" yazılı son dilekçesi çantasındayken öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın cinayeti hakkındaki ilk duruşmada karar çıkmadı.

Özalpay’ın tutuklu yargılandığı dava öncesi Arslan’ın avukatları ve çeşitli kadın hakları platformları basın açıklaması gerçekleştirmek üzere toplandı. Polis tarafından adliye B Kapısına yönlendirilen yaklaşık 100 kadın, burada açıklama yapmak istemedikleri tüm açıklamaların A Kapısında olduğunu belirtti. Ardından polis ekiplerince bariyerlerle kapatılan adliye önüne gitmeye çalışan kadınlar, burada ekiplerle kısa süreli gerginlik yaşadı. Daha sonra bariyerlerin açılmasıyla geçen kadınlar, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ekmek ve Gül'den Ceren Köroğlu'nun haberine göre, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmaya, salonun kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle kadınların birçoğu giremedi.

Sanık Özalpay'dan çelişkili ifadeler

Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren Yalçın Özalpay olay günü tesadüfen karşılaştıklarını iddia etti. Cinnet bahanesini öne süren Özalpay, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Eşim ben istemediğim halde temizlik işlerine giderdi. Başkalarıyla görüştüğünü öğrendim. Benden onu affetmemi istedi, sonrasında bana boşanma davası açtı. 15 kez uzaklaştırma aldım ve 2 kez cezayı ihlal ettiğim gerekçesiyle para cezasına çarptırıldım. Olay günü kendisiyle yolda karşılaştık. Bir anlık cinnet haliyle kendisine saldırdım."

İfadesinde çokça çelişki tespit edilen Özalpay, "İlk ifademi vermeden önce darba uğramıştım her şeyi çok sağlıklı hatırlayamayabilirim" dedi. İlk ifadesinde yanında demir, satır ve bıçak taşıdığını itiraf eden katil, mahkemede yanında sadece bıçak taşıdığını ileri sürdü.

Tehdit edildiğini iddia etti

İfadesinde kendisinin Arslan'ın psikolojik şiddetine maruz kaldığını iddia eden Özalpay, müşteki avukatının "Madem bu kadar memnun olmadığınız bir kadınla evliydiniz kendisine boşanma davası açtınız mı?" sorusuna, boşanma davasını Ayşe Tuba’nın açtığı yanıtını verdi. Ayşe Tuba Arslan ve ailesinin tehditlerine maruz kaldığını öne süren sanık, avukatların "Bu tehditler karşısında savcılıktan koruma talep ettiniz mi?" sorusuna ise "Hayır, özellikle gitmedim. Ama Ayşe Tuba beni şikâyet ettiği için ifade vermeye gittiğimde tehdit edildiğimi belirttim" diye konuştu.

Arslan'ın babası: Ölümle tehdit ediliyordu

Ayşe Tuba Arslan'ın babası ifadesinde, boşanmadan önce ailenin ekonomik sorunlar yaşadığını, faturalarını ve çocuklarının okul taksitlerini ödeyemediklerini bu nedenle aileye ve torunlarına maddi yardımlarda bulunduğundan ve Ayşe Tuba’nın ekonomik zorluk çektikleri için çalışmak istediğini belirttiğinde eşinden şiddet gördüğünden bahsetti. Ayrıca, "Ayrıldıktan sonra sanık kızımı sürekli tehdit ettiği için onu işine ben götürüp getiriyordum. Benim yanımda kızımı tüfekle öldürmekle tehdit etti. Hepimizi tehdit ediyordu, sürekli taksiyle beni ve kızımı takip ediyordu. Cinayetten bir gün önce sanık kendi güzergahı olmayan bir yerde kızımın karşına çıkmış ve tekrar kızımı tehdit etmiş o akşam kızım bana anlattı." dedi.

Arslan'ın oğlu: şikayetçi değilim

Tanık olarak ifadesi alınan Yalçın Özalpay ve Ayşe Tuba Arslan’ın oğlu Yiğitalp Özalpay (24), duruşmada ne söyleyeceğini bilemediğini ve ölenin annesi, öldürenin ise babası olduğunu ifade ederek, “Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum, ölen annem öldüren babam. Annem benden akıllı telefon istemişti ben de ona taksitle telefon aldım. O zamanlar annem ve babam arasında sorun yoktu. 3-4 sene önce annemin sosyal medyadan başkalarıyla mesajlaştığını gördüm. Takipçi sayısı benden fazlaydı. Takipçileriyle duygusal olarak konuştuğunu gördüm. Ben annemi binlerce kez uyardım. Olay gününde Kütahya’daydım. 2018’de annem Kumla’ya tatile gitmişti. Annem oradan geldiğinde evde babam ile tartışıyorlardı. Geç saatlere kadar annem ve babam tartıştı. Bu olaydan sonra en fazla 1 hafta birlikte yaşadık. Sonra annem karşımızdan ev tuttu. Ben annemden babamın kendisini tehdit ettiğini duymadım. Ben Eskişehir’de olmadığım için şiddet gösterdiğini bilmiyorum. Şikayetçi değilim” ifadelerini kullandı.