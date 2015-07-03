Ayşe Sözeri Cemal 23 yıl sonra Cumhuriyet'te

Türkiye'de reklam dünyasının önde gelen isimlerinden Ayşe Sözeri Cemal, Cumhuriyet gazetesinin reklamdan sorumlu icra kurulu danışmanlığına getirildi.

1992 yılından 2013'e kadar Hürriyet Reklam Grup Başkanlığı yaptıktan sonra Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Cemal, 23 yıl sonra Cumhuriyet gazetesine döndü.

Cumhuriyet, Ayşe Sözeri Cemal'in gazeteye katılımını birinci sayfasından duyurdu.

Portre: Ayşe Sözeri Cemal

Ayşe Sözeri Cemal, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı.

Cemal, Cam Pazarlama’da Pazar Araştırma Raportörlüğü, Türkiye Şişe Cam Genel Müdürlüğü’nde Pazar Araştırma Uzmanlığı yaptıktan sonra 1987 yılında girdiği Cumhuriyet gazetesinde 1992 yılına kadar Reklam Müdürü olarak çalıştı.

Ayşe Sözeri Cemal, Hürriyet gazetesinde 1992 yılında başladığı Reklam Grup Başkanlığı görevini 21 Haziran 2013 tarihine kadar sürdürdü. Cemal, Reklam Grup Başkanlığı görevinin ardından Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Almanca ve İngilizce bilen Ayşe Sözeri Cemal, T24 yazarı Hasan Cermal ile evli ve Defne Cemal'in annesi.