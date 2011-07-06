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Ayşe Özyılmazel hamile mi?

Ayşe Özyılmazel ve Ali Taran, dün Bitez Sarnıç Beach’te denize girerken görüntülendi.

06 Temmuz 2011 03:00

T24 - Ayşe Özyılmazel ve Ali Taran, dün Bitez Sarnıç Beach’te denize girerken görüntülendi.


Ayşeye babası sahip çıktı



Hamile olduğu öne sürülen Özyılmazel, karnındaki şişlikle dikkat çekti.



Yürekleri varsa TV’ye çıkalım


Kanser tedavisi gören 21 yıllık eşinden kısa bir süre önce boşanan Ali Taran’la evlendiği için eleştirilen Ayşe Özyılmazel’e, babası Neco sahip çıktı.


Ünlü şarkıcı, kızını eleştirenleri canlı yayında ‘kozlarını paylaşmaya’ davet etti:


“Bunlar bana da aynı şeyi yaptı. Biraz yürekleri varsa, kendilerini biraz delikanlı gibi görüyorlarsa, bir ulusal kanalda çıkıp kozlarımızı paylaşalım. Ben bu konuda tabii ki konuşurum, ne söylenecekse söylerim ama onlarda nerede o yürek! Ben kızımın yanındayım, o bunları hak etmedi.”


Neco, 2008 yılında 33 yıllık eşi Oya Germen’den ayrılıp kendisinden 25 yaş küçük İdil Erge’yle evlenmiş, bu nedenle eleştiri oklarına hedef olmuştu.



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