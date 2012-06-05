Özyılmazel, eski eşi Taran'ın ofisini taşladı

Ayşe Özyılmazel, İstanbul 'a gelir gelmez reklamcı Ali Taran 'ın Levent'teki ofisini bastı. Taran'ın üzerine yürüdü ve "Hayatımı mahvettin" diye bağırıp, küfür etti. İddiaya göre, ofisin camlarına dışarıdan taş bile attı.

Ayşe Özyılmazel ayrılığın ardından çok mutlu olduğunu söylüyordu. Hafta sonu gittiği Çeşme'de pek keyifliydi. Ancak dün 16.00'da her şey bir anda her şey değişti. Taran'ın ofisinin taşlanmasıyla ilgli olarak çıkan haberlerin ardından Özyılmazel, twitter sayfasından şu mesajı yazdı: "Küfür etmek bazen bünyeye çok iyi geliyor net! Ama siz etmeyin canlar!"

'Sabrımın taşması çevreye rahatsızlık verdiyse, özür dilerim'

Sanırım bir açıklama yapmam lazım. Hayatımda hiç bu tür bir açıklama yapmadığım için için lafa girmek zor. Bir halkla ilişkilerin ustalığıyla itina ile seçilmiş, yerinde cümleler kuramayabilirim, ancak samimiyetimden kuşkunuz olmasın.

Özetle; artık huzur arıyorum. Huzur aranınca bulunan birşey midir bilemiyorum. Ama hepimiz gibi arıyorum. Turp gibiyim desem abartıya girer. Elimden gelini yapıyorum., Duygusal olarak yorgunum, çok yorgunum.

Birilerinin davranışlarına kafa yormak yerine, enerjimi üzüntüye harcamak yerine çalışmak, üretmek istiyorum. Yazılacak şarkılarım, yazılarım, kitabım, yapılacak programlarım, konserlerim var.

Gözümün içine bakan şahane bir ekibim, inşallah önümde umutla beklediğim günlerim var.

Ancak, bazen huzurumu bozacak hareketlerle karşılaşıyorum. Bu hareketlere anlam veremediğim için de sabrım taşabiliyor. Fazla zorlanırsa sabrın sonu gelebilir değil mi?

Eğer sabrımın taşması çevreye rahatsızlık verdiyse, çevredeki insanlardan özür dilerim. Huzuru ararken, huzur kaçırmak olmaz.

Tek bir ricam var, beni rahat bıraksınlar. İsim vermeye gerek yok. Onlar kendilerini ve ettiklerini gayet iyi biliyorlar.

Ben de bildiğim şeyi yapayım, huzur içinde çalışayım, hayatımı yaşamaya devam edeyim. Beni anlayacağınıza o kadar eminimki...