Ayşe Öğretmen: Sözlerimin arkasındayım ve tekrarlıyorum; çocuklar ölüyor, sessiz kalmayın!

Kanal D’de Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show’a 8 Ocak Cuma akşamı telefonla bağlanarak “Çocuklar ölüyor, sessiz kalmayın” diyen öğretmen Ayşe Çelik, hâkim karşısına çıktı. Çelik duruşmada, “Duyarlılık çağrısında bulundum. Kimseyi suçlamadığım gibi kimseyi övücü bir cümle de sarf etmedim” dedi. İşsiz bir öğretmen olduğunu söyleyen Ayşe Çelik “Sözlerimin arkasındayım ve tekrarlıyorum” diye konuştu.

Ayşe Öğretmen hakkındaki soruşturmayı protesto için kendini ihbar eden 38 kişi hakkındaki davanın ilk duruşması dün Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 30 Kasım'a ertelenirken Beyazıt Öztürk, ikinci duruşmaya tanık olarak çağrıldı.

Yargılananlar arasında T24 yazarı Oya Baydar, eski CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç, Prof. Gençay Gürsoy, sanatçı Ferhat Tunç, avukatlar Bahri Belen, Ergin Cinmen ve insan hakları savunucusu Şanar Yurdatapan gibi isimler yer alıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili İdris Kurt’un “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla hazırlayıp, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği iddianamenin kabulüyle, kendini ihbar eden 38 kişi ile birlikte, öğretmen Ayşe Çelik ve programın sorumlusu Kadir Tunalı da hâkim karşısına çıktı. Program sorumlusu sanık Kadir Turnalı, mahkemeye yazılı savunmasını sunarak, teknik sorunlardan dolayı programa müdahale edemediğini söyledi.

Ayşe Çelik'in ifadesi şöyle:

"Ülkenin güneydoğusunda yaşamı felç eden olaylar yaşandı. Silvan da olayların yaşandığı merkezlerden biri. Sivil yaşam alanlarındaki çatışmaların mağdurlarından biri de benim. Art niyetsiz, kimseyi övmeden söylediğim sözler örgüt propogandası kapsamına alındı. Söylediklerimin arkasındayım. Yine aynısını söylüyorum."