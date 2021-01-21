'Ayşe öğretmen'den 'Türkiye bir hukuk devleti' diyen Adalet Bakanı'na: Ben neden 'çocuklar ölmesin' dediğim için bebeğimle 2 defa cezaevine girdim?

Beyaz Show’da 'Çocuklar ölmesin' diyen ve yargılanma sürecinde beraat eden 'Ayşe öğretmen' olarak bilinen Ayşe Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler” sözlerine yanıt verirken, "Peki, ben neden "çocuklar ölmesin" dediğim için 6 aylık ağzı süt kokan bebeğim ile 2 defa cezaevine girdim?” dedi.

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Ayşe Çelik, Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.