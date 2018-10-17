'Ayşe öğretmen, cezasının infazı ertelenmezse yeniden bebeği ile cezaevine girecek'

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'dan 2016 yılında telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanıp, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 20 Nisan 2018\'de 6 aylık kızı ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs\'ta infazı 6 ay ertelenerek tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik\'in avukatı Mahsuni Karaman, müvekkilinin cezasının infazı ertelenmezse 31 Ekim\'de yeniden bebeği ile cezaevine gireceğini söyledi.

Öğretmen Ayşe Çelik\'in avukatı Mahsuni Karaman, müvekilinin ceza infazının daha önce 6 ay ertelenerek tahliye edildiğini, kendilerininde geçen hafta İnfaz Hakimliği\'ne cezanın denetimli serbestlik ile infaz edilmesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı\'na da infazın yeniden ertelenmesi taleplerinde bulunduklarını söyledi. Karaman, söz konusu müvekili Ayşe Çelik için AYM\'ye yaptıkları başvurunun çok önemli olduğunu ifade ederek, \"Yaptığımız iki talep sorunu tamamıyla çözmüyor. AYM\'nın dosyayı esastan bozarak ifade hürriyeti açısından toplumu rahatlatacak bir karar vermesini bekliyoruz. Taleplerimizin kabul edilmemesi halinde Ayşe Çelik, ertelemenin bittiği 31 Ekim\'de yeniden bebeği ile cezaevine girme durumu ile karşı karşıya kalacaktır. Taleplerimize olumlu yanıt verilmesini umuyoruz\" dedi.

BEBEĞİ İLE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

2016 Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında \'terör örgütü propagandası yaptığı\' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan\'da 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi\'ne konulmuştu. Ayşe Çelik\'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edilmiş, Çelik\'in avukatının başvurusu ile Diyarbakır İnfaz Hakimliği, infaz erteleme talebini kabul ederek Çelik\'in 4 Mayıs\'ta tahliye edilmesini sağlamıştı.



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