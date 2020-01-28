Ayşe Nur Zarakolu mezarı başında anıldı

İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından yazar ve yayıncı Ayşenur Zarakolu, ölümünün 18'inci yılında İHD İstanbul Şubesi tarafından Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Zarakolu'nun oğlu Sinan Zarakolu ve çok sayıda kişinin katıldığı anmada mezara çiçekler bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre anmada konuşan İHD İstanbul Şube Sekreteri Leman Yurtsever, Zarakolu'nun yaşamı boyunca hak ve özgürlükler konusunda büyük mücadele verdiğini hatırlattı. Yurtsever konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayşenur cezaevindeki mahpusların ve ötekilerin sesi oldu. Yasaklanan konularda kitaplar çıkardı. İfade özgürlüğü konusunda mücadele etti. Bu nedenle hakkında sayısız davalar açıldı ve cezaevinde yattı. Onun cesareti direngenliği ve insan hakları alanında verdiği mücadele hâlâ yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Kendisini saygıyla anıyoruz."

Zarakolu'nun yakın arkadaşlarından insan hakları savunucusu Hulisi Zeynel ise "Ayşenur yaşamın her alanında özveriyle çalışan bir kadın, bir insandı. 12 Eylül 1980 yıllarında cezaevlerinde olan insanlar üzerinde büyük emekleri vardır. Gerek içeride üretilmiş ürünleri 'Yeni Sesler' adıyla Belge Yayınları'nda çıkarmasıyla, gerek ise cezaevlerinden çıkan insanlara ekonomik ve psikolojik anlamda verdiği destek ile gerçekten çok özel bir insandı. Kaybı erken ve üzücü olmuştur" ifadelerini kullandı. Anma konuşmaların ardından son buldu.