Ayşe Kulin: Biz, Ermenileri Yahudiler gibi durup dururken kesmeye başlamadık

Enver Aysever’in sunduğu “Aykırı Sorular”a katılan yazar Ayşe Kulin, “Ben Ermenileri çok severim ama o bir tehcir olayıdır. Savaşta yaşanmış bir olaydır. Savaşta yaşananlara soykırım demek zor... Yahudilerinki gibi gidip durup dururken biz onları kesmeye başlamadık” dedi.

Yazar Ayşe Kulin, yeni çıkan kitabı “Hayal”i anlatmak üzere, CNN Türk’te yayınlanan, Enver Aysever’in sunduğu “Aykırı Sorular”a katıldı.

Programa, Ayşe Kulin’in 1915’te yaşanan Ermeni Katliamı’yla ilgili sözleri damga vurdu.

“Aykırı Sorular”da Ayşe Kulin ile Enver Aysever arasında, Ermeni Katliamı’yla ilgili geçen konuşma şöyle:

Ayşe Kulin: Ben kendimi bir Türk olarak Hrant’ın katillerinin bulunamamış olmasından dolayı sorumlu ve ızdırap içinde hissediyorum.

Enver Aysever: Ama siz devleti idare etmiyorsunuz ki?

AK: Etmiyorum ama bu bir duygu.

EA: Kederi paylaşmak.

AK: Kederi paylaşmak, beceriksizliği paylaşmak. Yanlışı paylaşmak. Ben bu ülkede yaşıyorum, oy veriyorum, bir şeyleri düzeltemiyorum. Bu Türkiye’nin bir aydını olarak bir katkıda bulunamıyorum. Duygularımı hiçbir yere iletemiyorum. Ermeni kıyımı yapıldığı zaman yoktum, annem bile doğmamıştı. Oradan kendimi sorumlu hissetmiyorum ama içinde yaşadığım Türkiye’nin ayıplarından…

EA: Yani tehcirden sorumlu hissetmiyorsunuz.

AK: Hayır etmiyorum ve onun bir soykırım olduğuna da inanmıyorum. Kötü bir olaydır.

EA: Soykırım olmadığını mı düşünüyorsunuz?

AK: Soykırım olmadığını düşünüyorum.

EA: Ama Ermeni…

AK: Ermeniler öyle düşünebilir.

EA: Ermeniler soykırım diyor. Şimdi size kızmasınlar.

AK: Kızabilirler. Ben Ermenileri çok severim ama o bir tehcir olayıdır. Savaşta yaşanmış bir olaydır. Savaşta yaşananlara soykırım demek zor. Yahudilerinki gibi gidip durup dururken biz onları kesmeye başlamadık.

EA: Yine biz dediniz, halbuki Osmanlı’nın icraatı o.

AK: Osmanlı da biziz.

EA: Öyle mi hissediyorsunuz?

AK: Tabi Osmanlı’nın devamıyız.

EA: Kendinizi Osmanlı olarak hisseder misiniz, devamı olarak?

AK: Hayır, ben cumhuriyet Türküyüm ama bir kuşak var yani ben Osmanlı dedemin kucağında büyüdüm. Bir anda makasla kesemezsiniz geçmişinizi.