Ayşe Kulin: Aşk mektubu yazısı bana ait

Yazar Ayşe Kulin, 1 Ocak Salı günü Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısına ilişkin açıklama yaptı. Kulin, kaleme aldığı "Bu bir aşk mektubudur" başlıklı yazısının Gülriz Sururi'den Müjdat Gezen'e yazılmış gibi paylaşıldığını belirtti. Kulin, mektubu Müjdat Gezen için yazdığını vurguladı.

Kulin'in açıklaması şöyle:

“Sevgili Cumhuriyet Okurları, 1 Ocak Salı günü Cumhuriyet Gazetesinin ikinci sayfasında Müjdat Gezen için yazdığım ‘Bu BİR AŞK MEKTUBUDUR’ adlı yazı, iki gündür sosyal medyada aramızdan ne yazık ki ayrılmış olan Gülriz Sururi’den Müjdat’a gönderilmiş bir mektup olarak yayımlanmaktadır.

Yanlışlığın eşlerimizin her ikisinin de adının Engin olmasından ve benim, 'Bu mektubu sana Engin’den gizli yazıyorum çünkü o beni sadece ona âşığım zannediyor' ifademden kaynaklandığını tahmin ederek, okurlarıma açıklama yapma gereğini duydum. Cumhuriyet’te yayımlanan yazı bana aittir ama bir gün önce ben o yazıyı kaleme alırken Sevgili Gülriz hayatta olaydı, yazımın altına imzalarımızı birlikte atardık, çünkü Müjdat Gezen’i yakından tanıma şansını elde etmiş olan herkes eminim benimle aynı fikirdedir. Ayşe Kulin”