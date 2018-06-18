Ayşe Karamollaoğlu, Türkiye'deki ilk günlerini anlattı: Başka memlekete değil başka dünyaya geldim sandım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile evlendikten sonra Müslüman ve Türk vatandaşı olan Ayşe Karamollaoğlu, Türkiye'ye geldikten sonraki günlerini anlattı.

Ankara'ya ilk geldiğinde zor günler geçirdiğini ancak kısa sürede alıştığını belirten Ayşe Karamollaoğlu, "Ankara'ya ilk geldiğimde Ankara çok kuru geldi. Hele Ankara'dan sonra. Zordu tabii. Kültür bambaşkaydı. Başka memlekete değil de başka dünyaya geldim sandım. Şimdi İstanbul ile Avrupa aynı. Zordu ama oldu" diye konuştu.

Tv5'de "Karamollaoğlu Ailesi İle Bayram Özel" programında konuşan Ayşe Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Ayşe Karamollaoğlu: Ankara'ya ilk geldiğimde Ankara çok kuru geldi. Hele Ankara'dan sonra. Zordu tabii. Kültür bambaşkaydı. Başka memlekete değil de başka dünyaya geldim sandım. Şimdi İstanbul ile Avrupa aynı. Zordu ama oldu.

- Allah bize lütufta bulundu. Çok şanslıyım. Dışarıdan duyuyoruz. Aileler küsmüş. Küslük, kavga hiç olmadı bizde. Allah nazardan da saklasın.

- Türkler çok cana yakınlar. İngilizler o kadar cana yakın değiller. Sokakta, Türkler ekseriyetle ciddiler. Gülümsemezler dışarda. Dışardan sanki çok mutsuz bir halk gibiler ama bizim aile Karamollaoğlu ailesi hep bana çok tatlı davrandılar. Çok güzel aileler. Hiçbir zaman Temel Bey'in annesi kaynanalık yapmadı. Hiçbir zaman sert konuşmadı.

Temel Karamollaoğlu: Hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığı görevi bana verilir mi diye düşünmedim. Ayşe Hanım da bilir. İleride şu makama geleyim şunu yapayım diye bir emelim olmadı.

- Bugünkü şartlarda Türkiye zorlu bir sürece evrildi. Kazanıp kazanmama gibi bir hırsım yok. Cumhurbaşkanlığı aklımın ucundan bile geçmedi. Böyle bir göreve talip olmak insanın yükümlülüklerini, mesuliyetlerini artıyor. Üzerimize böyle bir mesuliyet verilmezse gündelik yaşamımıza daha rahat devam edeceğiz. Böyle bir görev verildiği taktirde de hayıflanma gibi bir hali ruhiyeye girmeyeceğim.