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Ayşe Hür’e terör örgütü soruşturmasında takipsizlik

Tarih yazarına tweet'ler nedeniyle 'terör örgütünü övme' suçundan soruşturma açılmıştı

06 Ocak 2016 19:01

Tarih yazarı ve gazeteci Ayşe Hür’e tweet’lerinden dolayı ‘terör örgütünü övme’ suçundan açılan soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı verildi.

Tarih yazarı Hür, attığı tweet'ler nedeniyle hakkında 'terör örgütünü övme' suçunda soruşturma açıldığını belirtti.

Twitter hesabından konuyla ilgili tweet atan Hür, şunları yazdı:

“Bazı tweetlerimden dolayı "terör örgütünü övme" suçuyla hakkımda soruşturma açılmıştı. Bugün takipsizlik kararı verildiğini öğrendim.”

“Savcı Yusuf İltar, çeşitli kanun ve sözleşmelere dayanarak ifade özgürlüğünü öyle güzel savunmuş ki, "Türkiye'de hukukçular varmış" dedim”

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