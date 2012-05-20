Ayşe Hür, Taraf gazetesinden ayrıldı

Ayşe Hür

(Taraf - 20 Mayıs 2012)

Okurlara açıklama metni

Sevgili Tarih Defteri okurları, üç haftadır yazmadığımı fark etmişsinizdir. İlk başta, bu ayrılığın nedeni, çeşitli mecralarda yayımlanan yazılarımı derlediğim Öteki Tarih serisinin ikinci kitabını hazırlamak için boş zamana ihtiyaç duymamdı. Nitekim ilk iki hafta içinde, eski yazılarımı elden geçirmek, yeni yazılar yazmak, bazı yazıları birleştirmek veya bölmek gibi bir dizi işi elimden geldiğince yaptım. Büyük bir aksilik olmazsa, 1918 Mondros Mütarekesi’nden, 1926 İzmir Suikastı Davası’na uzanan döneme dair yazılarımı kapsayan Öteki Tarih II (Profil Yayıncılık), mayıs ayının sonunda kitapçılarda olacak. Bana bu fırsatı verdikleri için Taraf yöneticilerine teşekkür ederim.

Ancak bu dönem içinde Taraf’la ilişkimi yeniden gözden geçirmemi gerektiren bazı gelişmeler oldu. İzniniz olursa bunların neler olduğunu açıklamayacağım. Sonuçta iletişimsizliğimiz öyle bir noktaya vardı ki, benim için çok zor da olsa, Taraf’tan ayrılmam gerektiğine karar verdim.

Hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımı gönderiyor, hoşçakalın diyorum.