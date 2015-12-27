Ayşe Hatun Önal reklam anlaşmasından ne kadar ücret aldı?

"Güm güm" ve "Çak Bir Selam" şarkılarıyla bu yılın en çok dinlenen şarkıcıları arasına giren eski manken Ayşe Hatun Önal bir içecek firmasının reklam yüzü oldu. İlk defa bir reklam filminde rol alan Ayşe Hatun Önal'ın bu reklamdan ne kadar ücret aldığı ise merak konusu oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, reklam anlaşması karşılığı 750 bin TL alan Önal, önceki gün Fenerbahçe Parkı’nda kamera karşısına geçti. Reklamda gençlerin eşlik ettiği Önal için özel karavan kiralandı. Marka daha önce Kenan Doğulu ve Buğra Gülsoy ile çalışmıştı.