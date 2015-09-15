Ayşe Böhürler eleştirilere cevap verdi: Siz kimsiniz!

AKP kurucuları arasında yer alan Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, Al Jazeera’ya verdiği röportajda, 13 yılın ardından 7 Haziran seçimlerinden tek parti olarak çıkamayan AKP'deki kırılmanın sebebiyle ilgili olarak yaptığı, "CV'sinde imam hatip mezunu olduğunu gördüğümüz için birini bir göreve getirdiğimiz zaman kaybetmeye başladık” yorumuna dair açıklama yaptı.

Al Jazeera’dan Semin Günel Gümüşel’e verdiği röportajda kullandığı cümlenin cımbızlanarak manşete çekildiğini söyleten Böhürler, “Uzun bi röportaj özetlenince doğru anlatamamış oldum” ifadelerini kullandı. İmam hatip lisesi mezunu olmayı teşvik ettiğini ve çok daha güçlenmesini istediğini belirten Böhürler, "İşi kim ehilse ona verelim, ne Robert kolejli ne de 'sadece' ihl'li olmak tercih sebebi olmasın”dedi.

'Siz kimsiniz!'

"Benim değerlendirmelerimin zararı olmaz ancak parti zayıfken gözükmeyip güçlendiğinde fedai kesilenlerin çok zararı oluyor" diyen Böhürler, "İstişare kültüründen gelen bir hareketin mensubu olarak bana had bildirmeye kalkanlara siz kimsiniz demek isterim" diye devam etti.

Böhürler'in kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle: