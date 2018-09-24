Ayşe Begüm Onbaşı'dan altın madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un dünya çapında dereceler elde eden sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Tunus'ta yapılan 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda aerobik cimnastik dalında altın madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Ayşe Begüm Onbaşı’nın şampiyonada altın kazanmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, "Son olarak kulübümüz sporcusu Mert Şişmanlar, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olmuştu. Bir güzel haberde cimnastik dalında bizlere bu zamana kadar büyük sevinçler yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı’dan geldi. Şampiyon sporcumuz bu kez Tunus’ta yapılan şampiyonada aerobik cimnastik dalında altın madalya kazandı. Çok mutluyuz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün elde edilen bu başarılarda büyük katkısı olduğunu ifade eden Aytaç, şöyle konuştu:

“Başkanımız Cengiz Ergün'ün destekleri, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte sporcularımızın başarılı olabilmesi için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Sporun içerisinden gelen, spora ve sporcuya büyük destek veren başkanımız Cengiz Ergün, bizler için gerçekten itici bir güç oluyor. Cengiz Ergün’ün önderliğinde sporcularımıza verdiğimiz desteğini karşılığını böylesine önemli başarılarla almak bizlere hem keyif veriyor hem de şevkimizi arttırıyor. Avrupa’da bir kez daha gururumuz olan şampiyon kızımız Ayşe Begüm Onbaşı’yı ve bu başarıda emeği geçen tüm antrenörlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz