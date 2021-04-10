Ayşe Begüm Onbaşı, sezona 3 Türkiye şampiyonluğu ile başladı

Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu. Ayşe Begüm Onbaşı, Büyük Kadınlar kategorisinde bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmadı.

Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begüm Onbaşı; madalyalarına yenilerini Türkiye Şampiyonası'nda ekledi. Manisa'daki Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu, organizasyonu 3 altın madalya ile noktaladı.

Aerobik cimnastik disiplininde Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, son şampiyon unvanı ile mücadele ettiği Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalyaya uzandı. Ayşe Begüm Onbaşı, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmayarak 2021 sezonuna 3 altın madalya ile başlamış oldu.