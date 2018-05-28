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Spor

Ayşe Begüm Onbaşı dünya üçüncüsü oldu

İZMİR, (DHA) Aerobik cimnastikte genç yaşında elde ettiği başarılarla ülkemizi gururlandıran Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'den dünya üçüncülüğüyle döndü

28 Mayıs 2018 14:16

İZMİR, (DHA)

Aerobik cimnastikte genç yaşında elde ettiği başarılarla ülkemizi gururlandıran Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz\'den dünya üçüncülüğüyle döndü. 
Guimaraes kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası\'nda yarışan Ayşe Begüm, 15-17 yaş grubu tek kızlar kategorisinde bronz madalya kazanarak yine gururumuz oldu. Uluslararası başarılarına bir halka daha ekleyip dünya üçüncüsü olan Manisalı sporcu, büyük mutluluk yaşadı. 
Kariyerinde daha önce 2016 yılında yine 15-17 yaş kategorisinde Güney Kore\'deki 14\'üncü Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan genç sporcu, Eylül 2017\'de Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası\'nda yine birinci olup geçen ay Fas\'ta düzenlenen Gymnasiade 2018\'de tek kadınlar kategorisinde gümüş madalya almıştı. Ayşe Begüm Onbaşı, spor hayatını Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da sürdürüyor.

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