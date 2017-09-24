Ayşe Begüm Onbaşı, Avrupa Şampiyonu oldu

İSTANBUL, (DHA) - İtalya\'nın Ancona kentine düzenlenen Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası\'nda tek kadınlarda mücadele eden Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, şampiyon oldu.

Organizasyonun küçükler kategorisinde yarışan Ayşe Begüm, 21 bin 150 puan elde ederken tek kadınlarda zirvede yer aldı.

22 ülkenin yer aldığı şampiyonada Türkiye Milli Takımı, küçüklerde de yarışan 19 ülkeden biri oldu. Ayşe Begüm Onbaşı da daha önce kazandığı dünya şampiyonluğunun yanına Avrupa altın madalyasını da ekledi.

Ayşe Begüm, finalde mindere ilk çıkan isimdi. Harika bir performans gösteren genç sporcu, 21 bin 150 puanla zirveye çıktı. İkinci sırada ise Rus Daria Tikhonova yer aldı. Üçüncülüğü de bir başka Rus sporcu Ekaterina Gridina kaptı.

ONBAŞI\'DAN 2 MADALYA DAHA

Daha sonra trio Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte yarışan Ayşe Begüm, burada da altın madalya kazanırken, çiftlerde ise Ayşe Begüm - Mehmet Ercoş ikilisi ikinci oldu. Genç sporcu böylece Milli Takım\'a üç madalya kazandırmış oldu.

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