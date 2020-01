Ayşe Arman'la Erol Köse twitter'da kapıştı

T24 - Seda Sayan ile kavgasıyla haber olmayı başaran Erol Köse şimdi de Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman'a sardı. Ayşe Arman ve Erol Köse'nin twitter kavgasında Erol Köse yine ağır ifadeler kullandı. Ayşe Arman ise Erol Köse'ye sahip çıkan Cengiz Semercioğlu'na da sert çıktı.

Ayşe Arman



Kabul edelim. İğrenç bir adam. Ona buna sataşıyor, iftira atıyor. Bana da attı.

Ama ben diğer iftira attığı insanlar yanında devede kulak kalırım. Giydirmediği, diline dolamadığı, çamur atmadığı kimse kalmadı.



Zaten beni düşündüren bu. Kafası çalışsa, böyle her önüne gelen saldırmaz.

Hedefler seçer kendine, üç-dört kişiyle sınırlar, daha inandırıcı olur. İnandırıcılığı yok. Saygınlığı yok. Herhangi bir sevimliliği yok.



Twitter'da takip ediliyor olmak, reyting sahibi olmak demek mi? Ediliyor olsa kaç yazar?

Bu, gerçekten insanı mutlu eder mi? Takip edilmesinin sebebi kötülük saçması mı?

Eğer böyleyse durum daha vahim demektir. O insanlara mı acıyalım, bu adama mı?

Çünkü sadece gündeme gelmek için böyle davranmayı benim aklım almıyor. Bence, kafasındaki tahtalardan biri eksik. Hasta yani.



Yoksa insanların senden iğrenmesinden hoşlanmanın başka bir açıklaması olabilir mi?

Kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını düşünenler anca bu kadar alçalabilir. Çünkü her şeye rağmen sevilmek ve onaylanmak istiyoruz şu hayatta.



Tersi için bu kadar çabalamayı anlamak mümkün değil.

Ayrıca her mahkemeye verildiğinde "Onları ben yazmadım, benim adımı kullanan birileri yazmış" demesi utanç verici değil mi?



Bunu durduran, seven, kafasını okşayan, "Yapma evladım!" birileride mi yok?Kimileri dava etti, kimileri ciddiye bile almadı.



Ama bekliyordum sonunda bir şey olacak karşısına "Hadi len" diyen biri çıkacak ve yumruğu patlatacak.



Hadi itiraf edelim, hiçbirimiz üzülmedik. Çoğumuz, içimizden "Çoktan hak etmişti!" bile dedik. Ben dedim.



Cengiz Semercioğlu, "Onun gibilere tahammül etmeyi öğrenmemiz gerekiyor, sosyal medya böyle bir şey, kendi starlarını yaratıyor" diye yazmış



Ama işte birileri de çıkıyor, "Başlarım sana" diyor, adamı dövüyor.

Ya en az kendisi kadar kafadan kontak birine denk gelirse ve başına daha fena bir şey gelirse...



Bir yerde kontrol mekanizmasını insanın devreye sokabilmesi gerekiyor.

Cengiz hakkında, "Bir erkekle çekilmiş çıplak fotoğrafları var" dese ya da "Karısının başka bir erkekle yatakta fotoğrafları var" dese,



Cengiz aynı sakinliği gösterecek ve "Sosyal medya kendi starlarını yaratıyor, tahammül etmemiz gerekiyor" diyebilecek mi bakalım? Kendisi hakkındakilere gülüp geçebilir... Ya karısı hakkındakilere... Her gün üst üste gelse tweet'ler... Merak ediyorum ne yapar... Başımıza gelmeden sosyolojik tahliller yapmak kolay!





Erol Köse'den ağır sözler

AYŞ MAN AR DAMARI YOK..VİBRATÖRLE POZ VERİP KOCASINI EZİKCELL YAPMIŞ HERYÖNE SINIRSIZ TARİFE..



EZİK KOCASI (ESKİ AKADAŞININ KOCASINI AYARTTI)JAPON OLSA HARAKİRİ YAPARDI...

işte size salak bana da kötü diyen vibratör arsızı eskinin pornocusu bu hadi verelim cevabını

KOCASININ O GECE İKTİDARSIZ OLDUĞUNU ANLATAN HAVAALANINDAKİ ADAMLA SEX HAYAL ETTİĞİNİ ANLATAN BİR KADIN...GO HELL

KORKAK OLAN VİBRO FRİJİT @ayse_arman YAZDIKLARINI SİLDİ.ODUNU YEDİ PISTI EZİK