Ayşe Arman'dan Akit'e: Limonumu bile kirlenir diye sarmayacağım bir paçavra!

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, "Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış" sözünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu savunduğu yazısı sonrası nefret söylemi içeren bir haber yayımlayan Akit'e ağır ifadelerle tepki gösterdi. "Yeni Akit benim için paçavra. Limonumu bile sarmam, kirlenir" diyen Arman, "Sapık desinler. Sekskolik desinler. Hiç umrumda değil. Sadece bir şey kanıma dokunuyor. Saldırırken hep ağlayan bir fotoğrafımı kullanıyorlar. Babamın cenazesinde ağladığım fotoğrafı. Babam ulan! Erkek ol, başka fotoğrafımı kullan" ifadelerini kullandı.

Akit, internet sitelerinden yayımladığı haberinde, Hürriyet yazarının her fırsatta kadın hakları savunucusu olarak öne çıktığını belirtip, “Pornocu Aydın Doğan’ın Hürriyet’inde kalem oynatan sekskolik Ayşe Arman, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iğrenç laflarını savundu ve ekledi: Kılıçdaroğlu yüzde yüz haklı” diye yazmıştı.

Ayşe Arman'ın Hürriyet'te "Erkek ol başka fotoğrafımı kullan!" başlığıyla yayımlanan (12 Nisan 2016) yazısından ilgili bölümler şöyle:

YeniAkit benim için paçavra.

Limonumu bile sarmam, kirlenir.

Gel gelelim burası Türkiye, zekâ seviyesi düşük hakaretlerinden herkes gibi ben de nasibimi alıyorum.

Ağızlarından salyalar akarak saldırıyorlar insanlara.

Benim için ne yazarlarsa yazsınlar.

Hiçbir saygınlıkları olmadığı için vız geliyor, tırıs gidiyor.

Sapık desinler.

Sekskolik desinler.

Hiç umrumda değil.

Sadece bir şey kanıma dokunuyor.

Saldırırken hep ağlayan bir fotoğrafımı kullanıyorlar.

Hep aynı fotoğraf.

Babamın cenazesinde ağladığım fotoğrafı.

İşte bu koyuyor.

Çok düşük seviye olduklarını düşünüyorum.

Artık ölüm bu, ötesi var mı?

Babam ulan!

Sen babanı kaybettiğinde nasıl hissettin kendini?

Erkek ol, başka fotoğrafımı kullan.

Ama bu namertliktir.

Gerçi sizden mertlik beklenemez ya...

Kendilerinden olmayanların acısına sevinenlere insan denir mi, ona da siz karar verin...

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