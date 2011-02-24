Ayşe Arman: O ayakkabıyı kafasında parçalarım!



T24- Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman, Taraf gazetesinde yer alan Telesiyej'in "hayvanları öldüren Louis Vuitton'un Arman aracılığıyla Türkiye’deki sokak hayvanlarına 20 bin lira bağışladığı" haberine sert cevap verdi. Arman, "o sivri zekalı gazeteciyi, ayağında deri ayakkabıyla görürsem, o ayakkabıları kafasında parçalarım!" dedi.



İşte Ayşe Arman'ın Medyatava'da yayımlanan yanıtı:





"Sivri zekalı bir gazeteci…

Bir gazetede…

Louis Vuitton’dan gelen 20 bin lirayı, hayvan barınaklarına vermemi eleştirmiş.

Aklınca, beni köşeye sıkıştırmış.

Öncelikle bilmesi gerekir ki, paranın nereye gideceğine karar veren Louis Vuitton değil, benim.

Paranın, kimsesiz hayvan barınağına gitmesine karar veren de benim. Vuittoncular itiraz etse de, etmese de…

Bilip bilmeden yazı yazmak böyle bir şey…

“Hayvanlardaki can da, çiftliklerdeki değil mi?” diyor.

Vuitton’u çiftlik hayvanlarının derisini kullandığı için suçluyor.

O sivri zekalıyı, ayağında deri ayakkabıyla görürsem, o ayakkabıları kafasında parçalarım!

Hele bir de et yerken yakalarsam…

Ya da deri cüzdanından para çıkarırken, ya da deri çanta taşırken…

Ayıptır...

İnsaf gerekir…

Asıl dayanamadıkları, birinin iyi bir şey yapmasıdır, kim olursa olsun…

Bu, Yarım Kalan Hayatlar’ın 18’incisi, tam 18 kere, bir değer yaratıp 20 bin lira kazandım ve o para ihtiyacı olan birine gitti.

Evet, belki hayatları kurtulmadı.

Ama hiç yoktan iyidir.

Hayatı boyunca yaralı parmağa bile işemeyenler, oturdukları yerden ahkam keseceklerine, popolarını kaldırıp, bir başkası için bir şey yapsınlar.

Söyleyeceğim bir tek şey var, 'Yuh olsun!'"