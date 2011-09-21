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Yaşam

Ayşe Arman ilk mastürbasyonunu anlattı

Ayşe Arman ilk mastürbasyonunu köşesinde anlattı.

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Ayşe Arman ilk mastürbasyonunu köşesinde anlattı.

Arman'ın Hürriyet'te yayımlanan bugünkü (21 Eylül 2011) yazısının bir bölümü şöyle:

Yazının bu bölümünde yakın kız arkadaşım Selin'e teşekkürü borç bilirim.
Orta 1 filandık, bir gün bana, "Sen hiç kendine dokunuyor musun?" dedi.
Salak olduğum için anlamadım tabii, "Nasıl yani?" dedim.
"Orana dokunuyor musun?"
"Yooo!" dedim. "Hiç yapmadım."
"Ne oluyor ki?"
"Bir hoş oluyorsun!" dedi.
"Nasıl yani hoş oluyorsun?"
"Yüksek bir merdivene tırmanıyorsun sanki... Tırmanıyorsun, tırmanıyorsun... Kalbin küt küt atıyor... Birden, o da ne... Merdivenin en tepesine geliyorsun... Son basamağa ulaşmış olmanın verdiği rahatlama ve huzur... Ve sonra o merdivenlerin tepesinden, kendini derin sulara atıyorsun... Bütün bedenin ürperiyor... Müthiş bir gevşeme hissediyorsun..."
"İyiymiş valla, nasıl yapacağım?"
Derin bir iç çekti, "Bir yer var, orayı bulman ve dokunman gerekiyor, 51 kere!"
Yaşasın! Sonunda biri, sihirli rakamı söylemişti.
Denedim ama hiçbir şey olmadı.
Arkadaşıma telefon açtım, "Baksana bir şey olmadı. Kalbim de hızlı atmadı, zevk mevk de almadım, merdivenin en tepesinde oturup oh da demedim. Oradan derin sulara da düşmedim..."
"Sen hiçbir şey düşünme, devam et!" dedi.

Ve bir gün...
Arkadaşımın ne demek istediğini anladım.
O gün bugündür, bir kadının kendi bedenine dokunması benim için kutsal.
Bedenini tanımayanın, seksten zevk alabilmesi mümkün değil.
Partnerden saklanacak bir şey de değil. Dünyanın en güzel şeyini niye gizleyelim?


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