Ayşe Arman, ‘Eşim beni salak ve saf buluyor’

Ayşe Arman, Elele dergisine verdiği röportajda özel hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu.



“Biraz dengesizim, hayatı seksi severim”



Ben sizi pratik zekalı, açık sözlü, flörtöz biri olarak tarif ediyorum. Peki, siz kendinizi nasıl tarif edersiniz?

Hayat sever, erkek sever, seks sever, çalışkan, biraz dengesiz, iyi kalpli, pozitif…



Eşiniz hangi huyunuzdan şikâyetçi?

Ben tutturuğum. Bir şeyi kafama koydum mu bitti. Ölürüm de yaparım. Bir de işten kolay kolay kopamam. Bir de son zamanlarda çok plancı oldum. Yaz tatilini bile şimdiden

planlamak istiyorum.



En çok hangi huyunuzu seviyor?

Ona gösterdiğim özeni seviyor galiba. Onu sevme biçimimi sever. Bir de bana çok gülüyor. Salak ve saf buluyor. Birlikte eğleniyoruz biz. O benim bütün zaafl arımı bilir, ondan hiçbir şey gizlemem, kafamın arkasını bilir, bütün korkularımı, endişelerimi, güvensizliklerimi bilir. Ömer beni çırılçıplak bilir. Ve bu sözünü ettiğim çıplaklığın, giysilerimi çıkarmış olmamla tabii ki alakası yok. O halimi de sever; ayrı…



Kıskanç bir kadın mısınız?

Çok kıskanç değilim. Özgüven problemi yaşarım, yaptığım işleri beğenmem, bazen yazdığım yazılardan utanırım... Kıskançlık bence özgüvenle ilgili bir şey, buna rağmen kıskanç değilim. Tabii bunda sevgilimin de etkisi var, öyle adamlar vardır ki, seni sever ama herkese

de mavi boncuk dağıtır, Allah’tan öyle bir sevgilim yok. Beni asla aldatmaz demiyorum, ama ikide bir tetikte değilim!



En uçuk hayaliniz nedir?

Valla hayallerim uçuk değil benim. Hepsi olabilecek şeyler. İşi gücü bırakıp Ömer’le 6 ay seyahate çıkmak. Karavanla Yeni Zelanda’yı dolaşmak, Avustralya’ya yerleşmek, bir çocuk daha yapmak.



