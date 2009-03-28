T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ayşe Arman, ‘Eşim beni salak ve saf buluyor’

Ayşe Arman, Elele dergisine verdiği röportajda özel hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu.

28 Mart 2009 02:00

Ayşe Arman, Elele dergisine verdiği röportajda özel hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu.

“Biraz dengesizim, hayatı seksi severim” 

Ben sizi pratik zekalı, açık sözlü, flörtöz biri olarak tarif ediyorum. Peki, siz kendinizi nasıl tarif edersiniz?
Hayat sever, erkek sever, seks sever, çalışkan, biraz dengesiz, iyi kalpli, pozitif…

Eşiniz hangi huyunuzdan şikâyetçi?
Ben tutturuğum. Bir şeyi kafama koydum mu bitti. Ölürüm de yaparım. Bir de işten kolay kolay kopamam. Bir de son zamanlarda  çok plancı oldum. Yaz tatilini bile şimdiden
planlamak istiyorum.

En çok hangi huyunuzu seviyor?
Ona gösterdiğim özeni seviyor galiba. Onu sevme biçimimi sever. Bir de bana çok gülüyor. Salak ve saf buluyor. Birlikte eğleniyoruz biz. O benim bütün zaafl arımı bilir, ondan hiçbir şey gizlemem, kafamın arkasını bilir, bütün korkularımı, endişelerimi, güvensizliklerimi bilir. Ömer beni çırılçıplak bilir. Ve bu sözünü ettiğim çıplaklığın, giysilerimi çıkarmış olmamla tabii ki alakası yok. O halimi de sever; ayrı…

Kıskanç bir kadın mısınız?
Çok kıskanç değilim. Özgüven problemi yaşarım, yaptığım işleri beğenmem, bazen yazdığım yazılardan utanırım... Kıskançlık bence özgüvenle ilgili bir şey, buna rağmen kıskanç değilim. Tabii bunda sevgilimin de etkisi var, öyle adamlar vardır ki, seni sever ama herkese
de mavi boncuk dağıtır, Allah’tan öyle bir sevgilim yok. Beni asla aldatmaz demiyorum, ama ikide bir tetikte değilim!

En uçuk hayaliniz nedir?
Valla hayallerim uçuk değil benim. Hepsi olabilecek şeyler. İşi gücü bırakıp Ömer’le 6 ay seyahate çıkmak. Karavanla Yeni Zelanda’yı dolaşmak, Avustralya’ya yerleşmek, bir çocuk daha yapmak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24