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Yaşam

Ayşe Arman babasını kaybetti

Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman’ın babası 67 yaşındaki Mehmet Arman hayatını kaybetti.

05 Ocak 2009 02:00

Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman’ın babası 67 yaşındaki Mehmet Arman hayatını kaybetti.

Eski Adana Milletvekili Dr. Nevzat Arman’ın oğlu olan Mehmet Arman, Çukurova Üniversitesi kampusu kuzeyindeki Profesörler Sitesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Mehmet Arman’ın ölüm haberi aileyi üzüntüye boğdu. Arman’ın yurtdışında yaşayan Hürriyet Gazetesi yazarı kızı Ayşe Arman, babasının ölüm haberi üzerine Adana’ya geldi.
Avusturya Lisesi’nden mezun olup, Almanya'da üniversite eğitimi gören ve burada tanıştığı Veronica Arman ile evlenen Mehmet Arman’ın cenazesi, yarın saat 11.00’de Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.

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