Aysal'dan Terim'e Kaka mesajı: Çalışıp getireceğiz

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fatih Terim'in Kaka'nın transfer edilmesini istemesinin ardından "Hocamızı mutlu edecek bir isim mutlaka önümüzdeki günlerde getireceğiz" dedi.

Ankara'da düzenlenen Galatasaraylılar Birliği 75. Yıl Kutlaması'na katılan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal gündeme ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu.

Ünal Aysal transfer konusunda "Benim de gönlümden bir sürü insan geçiyor. Hocanın da gönlünden birileri geçiyor ama tabi bir yerde istediğimiz oyuncuların müsait olup olmaması önemli. Kulüplerin de buna hazır olup olmaması önemli. Ben elimden geleni arkadaşlarımla beraber yapıyorum. Hocamızı mutlu edecek muhakkak bir isim o pozisyon için önümüzdeki günlerde çalışıp getireceğiz. Hoca ilk defa böyle bir pozisyon eksikliğinden bahsetti. Onu doldurmamız gerekiyorsa biz bunu herhalde ocak ayı içerisinde doldururuz" dedi.



'İnşallah böyle devam eder'



Aysal, Braga ve Sivasspor deplasmanlarından galibiyetle çıkan takımı kutlarken, "Böyle zor bir dış deplasmandan sonra bir iç deplasman aradaki sürenin çok kısa olmasına rağmen böyle başarıyla bitmesi hakikaten sevindiriciydi. İnşallah böyle devam eder. Hocayı kutladım. Diğer yöneticilerimizi de kutladım. Hakikaten bu akşam bize büyük mutluluk yaşattılar" diye konuştu.



'Galatasaray'ın geleceği başarılarla doldurulacak'



Aysal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben sporseverlere, Galatasaray camiasına, bütün dostlarıma buradan saygılarımı sunuyorum. Galatasaray'ın önünde çok geniş bir sahanın apaçık durduğunu ve bunun başarılarla doldurulacağına inanmalarını istiyorum.

Galatasaray'da birlik ve beraberliğin yaşandığı bir gece yaşadık. Bütün Galatasaraylı dostlarımız buradaydı. Bu gecenin diğer bir önemi Atatürk'ün Galatasaray Lisesi'ni ziyaret ettiği senenin yıl dönümü. Bugün de bunu bu vesile ile kutlamış olduk. Dostlarımızla biraz da hasret giderdik diyebilirim."