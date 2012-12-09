T24 LogoT24 Logo
Spor

Aysal'dan Terim'e Kaka mesajı: Çalışıp getireceğiz

Ünal Aysal: Hoca ilk defa böyle bir pozisyon eksikliğinden bahsetti. Onu doldurmamız gerekiyorsa biz bunu herhalde ocak ayı içerisinde doldururuz

09 Aralık 2012 16:21

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fatih Terim'in Kaka'nın transfer edilmesini istemesinin ardından "Hocamızı mutlu edecek bir isim mutlaka önümüzdeki günlerde getireceğiz" dedi.

Ankara'da düzenlenen Galatasaraylılar Birliği 75. Yıl Kutlaması'na katılan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal gündeme ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu.

Ünal Aysal transfer konusunda "Benim de gönlümden bir sürü insan geçiyor. Hocanın da gönlünden birileri geçiyor ama tabi bir yerde istediğimiz oyuncuların müsait olup olmaması önemli. Kulüplerin de buna hazır olup olmaması önemli. Ben elimden geleni arkadaşlarımla beraber yapıyorum. Hocamızı mutlu edecek muhakkak bir isim o pozisyon için önümüzdeki günlerde çalışıp getireceğiz. Hoca ilk defa böyle bir pozisyon eksikliğinden bahsetti. Onu doldurmamız gerekiyorsa biz bunu herhalde ocak ayı içerisinde doldururuz" dedi.


'İnşallah böyle devam eder'


Aysal, Braga ve Sivasspor deplasmanlarından galibiyetle çıkan takımı kutlarken, "Böyle zor bir dış deplasmandan sonra bir iç deplasman aradaki sürenin çok kısa olmasına rağmen böyle başarıyla bitmesi hakikaten sevindiriciydi. İnşallah böyle devam eder. Hocayı kutladım. Diğer yöneticilerimizi de kutladım. Hakikaten bu akşam bize büyük mutluluk yaşattılar" diye konuştu.


'Galatasaray'ın geleceği başarılarla doldurulacak'


Aysal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben sporseverlere, Galatasaray camiasına, bütün dostlarıma buradan saygılarımı sunuyorum. Galatasaray'ın önünde çok geniş bir sahanın apaçık durduğunu ve bunun başarılarla doldurulacağına inanmalarını istiyorum.
Galatasaray'da birlik ve beraberliğin yaşandığı bir gece yaşadık. Bütün Galatasaraylı dostlarımız buradaydı. Bu gecenin diğer bir önemi Atatürk'ün Galatasaray Lisesi'ni ziyaret ettiği senenin yıl dönümü. Bugün de bunu bu vesile ile kutlamış olduk. Dostlarımızla biraz da hasret giderdik diyebilirim."

ETİKETLER

ünal aysalfatih terimgalatasaraykakareal madrid

İlgili Haberler

Fatih Terim, Ünal Aysal'dan Kaka'yı almasını istedi

Fatih Terim, Başkan Ünal Aysal'ın Diego ve Sneijder'ı önerdiğini kendisinin ise Kaka'yı istediğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24