Fatih Terim, Ünal Aysal'dan Kaka'yı almasını istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'dan Real Madrid'te oynayan Brezilyalı futbolcu Kaka'yı istediğini söyledi.

Terim, takımının 3-1 kazandığı Sivasspor karşılaşması sonrası düzenlenen basın toplantısında transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'dan transfer etmeyi düşündüğü oyuncu olup olmadığının sorulması üzerine de Terim, şunları söyledi:

''Şu ana kadar transferle ilgili ben tek kelime etmedim. Bir şey olursa da gerek başkanla gerek Rıza ile direkt konuşuruz. Onlar da bizle konuşurlar, öyle bir şey söz konusu değil ama takdir ettiğim, beğendiğim bir takım.

Oynamaya çalışan bir Sivasspor. Takdirle bakıyorum. Bir oyuncu ihtiyacımız olursa bunu açıkça söyleriz. Çünkü yazılmaya başladı. Bir tanesi doğru. O da nasıl çıktı bilmiyorum. Diego ve Sneijder.

Nereden çıktı bilmiyorum. Bunu başkan benimle paylaşmıştı. Ben de başkanıma bunların yerine Kaka'yı istediğimi direkt olarak söyledim. Bunlara hayır, Kaka'ya evet. Onun dışında herhangi bir transfer konuşması olmadı.''

Terim, Sivasspor karşılaşmasındaki oyundan memnun olduğunu da sözlerine ekledi.