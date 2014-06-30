Aysal: Hajroviç konusu bana iletilseydi sorun olmazdı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal “Hajroviç olayı, kulüpteki profesyonel çalışanların ihmal ve hatasından kaynaklandı. Zamanında durum bana iletilse ücreti öderdim. Nitekim öğrenir öğrenmez 400 bin Euro’yu yatırdık. Her kulüpte bunlar olabiliyor” dedi.

Mayıs ayında alacaklarının ödenmemesi üzerine ülkesine kaçıp G.Saray’ı FIFA’ya şikâyet eden ve 4,8 milyon Euroluk fesih bedeli ile tazminat davası açan Izet Hajroviç konusunda Ünal Aysal, Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’e konuştu.

Kriz nasıl çıktı?

Başkan Ünal Aysal, ocak ayında 3,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Izet Hajroviç’teki krizin kulüp profesyonellerinin yaptığı ihmal nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.

Aysal, “Menajeri, alacaklarının ödenmesi için ihtar çekiyor. Bunun 1 haftada cevaplanmaması üzerine sorun çıkıyor. Yönetimden değil, mali departman ile futbol şubesi arasındaki iletişim sıkıntısından kaynaklı bir sorun” dedi.

Gerekeni yaptığını belirten Aysal şöyle devam etti:

Menajer kötü niyetli

“Evet, burada profesyonellerin ihmal ve hatası var. Farkında olmadan bazı çalışanlarımız ihmallere imza atabiliyor. Zamanında ihtar bana iletilse oyuncunun 400 bin Euro olan parasını hemen yatırır, bu hatanın oluşmasına izin vermezdim. Nitekim durum bize intikal eder etmez aynı hafta içinde oyuncu ve menajere tüm bedeller ödendi. Futbolcunun menajeri de kötü niyetli. Her kulüpte de böyle olaylar yaşanabiliyor.”

Geçici lisans da yok, transfer de

Ünal Aysal, Werder Bremen’in almak istediği Hajrovic için FIFA’nın geçici lisans verdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtip, “Bu konuyu araştırdık. Böyle bir gelişme FIFA’da şu an yok. Bu maksatlı ortaya atılan bir iddia. Ayrıca Alman kulübünün, yüzde 100 haklı olduğu kanıtlanmamış, kulübü ile ihtilaf halinde olan bir oyuncuyu bize danışmadan kadrosuna katmaz. Werder Bremen ya da bir Alman kulübü etik olarak böyle bir transfer girişiminde bulunmaz” yorumunu yaptı.