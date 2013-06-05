Aysal: Gündüz maçları Türk futboluna zarar verir

Galatasaray’da gözler 22 Haziran’daki seçime çevrildi... Sarı-kırmızılı kulübün genel kuruluna tek aday olarak giren başkan Ünal Aysal, seçim bürosunun açılışında konuştu. Aysal, maçların gündüz oynanmasıyla ilgili görüşünü de açıkladı.



Galatasaray Kulübü’nün 22 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak giren Ünal Aysal gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aysal, konuyla ilgili, “Bu yeni gündeme çıktı. Üzerinde arkadaşlarla oturup konuşma imkanı bulamadık. Böyle çabuk alınan kararların Türk Futbolu'na yarardan çok zarar getirdiğine inananlardanım. Ayrıca resmi bir görevim yok. İstifa etmiş bir başkanım. Ayın 22'sinden önce fikir beyan etmem çok ciddi olmaz. Bu konuda bir az daha çalışma yaptıktan sonra kararımızı açıklarız” dedi.

Türkiye'nin gündemine oturan Gezi Parkı olaylarını da değerlendiren Ünal Aysal, “Bu olaylar bizi Türk vatandaşı olarak derinden etkilemiştir. Ama iştikal olduğumuz konular dışında yorum yapmamız yanlış ve kulüplerin sonu olur. Dernekler yasasına göre ciddi cezalar alabiliriz. Biz bu konuların dışında kalmayı uygun buluyoruz” dedi.



'Bir iki eksiğimiz var'



Yapılması planlanan transferler hakkında bilgi veren Aysal, "Transferde hiçbir aksama olmaz. Bu seçim transfer sürecini aksatmadı. Transferler Sportif AŞ bünyesinde gerçekleşiyor. Benim oradaki görevim de devam ediyor. Biz arkadaşlar ile kendi statümüz içinde yürüyoruz. Galatasaray zaten son iki sezonunu bana kalırsa güzel bir takım kurdu. Bir iki eksiğimiz var. O eksikleri tam olarak biliyoruz. Fazla heyecana kapılmadan en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu bütçemiz doğrultusunda hedeflere gideceğiz. Nerede eksiğimiz varsa zamanında tamamlanır. Hocamız kampa girdiği vakit beklediği ve istediği oyuncular yanında olacaktır" dedi.

Aysal, hedeflerlerinin kurumsallaşma, mali yapı ve sportif başarı olduğunu söyledi.