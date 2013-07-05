Aysal: Benden haber bekle Arda

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Arda Turan'ı Galatasaray'a döndürmek için kolları sıvarken, Arda da Chelsea’ye gitmemesi halinde transfere yeşil ışık yaktı.

2 sezon önce 12 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e satılan milli oyuncu ile sık sık görüşen Aysal, Chelsea’ye transferinin suya düşmesi halinde ise Arda’yı takıma kazandırmak için kolları sıvayacağını bizzat oyuncuya da iletti.

Yalımcan Sarpyel'in Skorer'deki haberine göre, sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen yıldız oyuncu ile önceki gün bir davette karşı karşıya gelen Aysal, eski oyuncusunu G.Saray’a geri getirme konusunda ne kadar ısrarcı olduğunu bir kez daha yineleyip “Benden haber bekle” sözleriyle bu transfer için yeşil ışık yaktı.



İlk tercihi İngiltere Premier Ligi



Daha önce sol açık için Schalke’den Farfan üzerinde duran Cimbom, Alman ekibinin 12 milyon Euro talep etmesinin ardından Perulu oyuncudan vazgeçmiş ve başkan Aysal da “Eğer bu rakamı gözden çıkarıyorsak Arda’yı alırız” diyerek de yakın çevresine yeni hedefini açıklamıştı.

26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig’de forma giymek istediğini Aysal’a iletirken bunun gerçekleşmemesi durumunda ise seve seve yuvasına döneceğini söylemişti.

Kulübü ile 2 yıl daha kontratı bulunan Arda Turan için A.Madrid’in istediği Burak Yılmaz’ı takas olarak önermeyi planlayan Aysal, Atletico, Negredo ile anlaşınca bu kararından vazgeçti. Arda için Madrid ekibi ile görüşmelerini sürdüren Aysal, milli oyuncudan da kendisi ile görüşmeden hiçbir karar vermemesini istedi.

*Başkan Aysal ile Arda Turan’ın baş başa yaptıkları görüşme herkesin dilindeydi. Aysal’ın bir kez daha milli oyuncuya “Seni G.Saray’da görmek istiyorum” derken Atletico ile de masaya oturacağı öğrenildi.

*Arda Turan, 2 sezon önce 12 milyon Euro bedelle Atletico Madrid’in yolunu tuttu. Yıldız oyuncu yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor...