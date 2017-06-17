Ayrıntı Yayınları'ndan Ankara Üniversitesi'ne: Yazarlarımızı attınız ödülünüzü istemeyiz

Üniversite bünyesinde yapılan Roman ve Öykü Yarışması”nın duyurulması için destek istediği Ayrıntı Yanıtları’ndan Ankara Üniversitesi’ne yanıt verildi.

Ayrıntı Dergi Yayın kurulu adına Dr. Dinçer Demirkent tarafından verilen yanıtta, bilim insanlarını hiçbir gerekçeye dayanmadan kurumlarından atan, üniversite olmanın hiçbir refleksini göstermeyen bir kurumun vereceği ödüllerin güvenilir bulunmadığı belirtildi.

Demirkent “Yazarlarımızın Erkan İbiş’ten ödül almasının kendilerine onur değil utanç getireceğini kaydetti.