Ayrımcı şarkıcı Eurovision'dan çıkarıldı

Almanya'yı Eurovision şarkı yarışmasında temsil edecek olan Xavier Naidoo şarkılarında kullandığı homofobi, sağ popülist ve provoke edici ifadelere gelen tepkiler yüzünden yarışmadan çıkarıldı.

Mayıs 2016 tarihinde İsveç’in Stockholm kentinde yapılacak ‘Eurovision Song Contest’ şarkı yarışmasında Almanya’yı temsil edecek olan Afrika-Hindistan kökenli soul şarkıcısı Xavier Naidoo yarışmadan geri çekildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, iki gündür Alman halkı tarafından süren olumsuz eleştiriler Kuzey Almanya Radyo Yayın Merkezi (NDR) Stockholm’e göndermek istediği şarkıcısı Xavier Naidoo’yu yoğun eleştirilerden dolayı yarışmadan geri çektiğini bildirdi. Naidoo, şarkılarında homofobi, sağ popülist ve provoke edici yorumlarından dolayı eleştiriliyordu. Yarışmada Almanya’yı hangi sanatçının temsil edeceği merakla bekleniyor.