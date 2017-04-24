Ayrımcı lokanta, trans kadınlara servis açmadı

Ankara’da bir lokantanın çalışanları, yemek yemek için gelen 3 trans kadının önündeki servisleri toplayarak “İçeri giremezsiniz, patronun kesin emri var travestilere servis açmıyoruz” dedi.

Kaos GL’de yer alan habere göre, restorana geldiklerinde önce “Patronun kesin emri var, içeri giremezsiniz travestilere servis açmıyoruz” denilen translar “Biz buraya çorba içmeye geldik boş masa varken hizmet vermeyi nasıl reddedersiniz” diyerek bahçe katında bir masaya oturdular. İşletme çalışanları servisleri kaldırıp masayı boşalttı. Masada oturan translardan biri, kolundan tutularak zorla kaldırmaya çalışıp darp edildi. O sırada müşteriler alkış tutarak “Biz sizi istiyoruz neden servis açılmayacakmış?” diyerek işletmeye tepki gösterdi.

"Polisler 'Biz sizi iyi tanırız cicim' dediler!"

Janset isimli trans kadın, saldırının devamını şöyle anlattı:

“Şef gelerek burada bir hafta kadar önce sizden birileriyle sorun yaşadık, olay çıkardılar. O yüzden artık almıyoruz sizinkileri” dedi. Biz elbette buna da tepki gösterdik. Burada herhangi başka kimlikten birisi olay yaşadığında siz tüm o kimliğe mensup insanlara ayrımcılık uygulayamazsınız da dedik. Polisi çağırmalarını istedik. Baktık çağırmıyorlar ben 155'i arayarak bir ekip arabası istedim. 155 Esat Karakolu'na yönlendirdi. Telefonda karakol önce ekip göndermeyi reddetti, bana bağırmaya kalktı memur. Ben de ona göndermek zorundasınız ne münasebet şiddete darpa uğruyoruz burada dedim. Mecburen gönderdiler.”

“Gelen iki polis memuru “cicim biz sizleri iyi tanırız” vs tavrı takınmaya kalktı. Derhal ciddiyetimizi koruyarak mesafeli konuşmaları gerektiğini söyledik. Polislere olayı aktarırken ve tutanak tutmalarını isterken bir anda mekan sahibi olduğunu iddia eden biri geldi ve “kalkın lan burdan, size çorba morba yok” diyerek el kol hareketleri yaparak oturduğumuz masada üstümüze yürüdü. Polis sanki adamın 40 yıllık ahbabı gibi sakin ol kardeşim tamam biz götürüyoruz şimdi bunları deyip adamın bize vurmasına engel oldu.”

“Sonrasında polisler kalkın karakolda ifade verip şikayetçi olmanız gerekiyor burada tutanak falan tutmayız biz sonra gelir kimlik tespiti yaparız vs. deyince onlarla da tartıştık. Görevlerini ve sorumluluklarını hatırlattık. Gece amiri bir anda sinirlenip bize bağırdı “kalkın lan sizle mi uğraşacağım” diye. Biz de doğal olarak mesafesini korumasını, fiziksel temasta bulunma hakkının olmadığını sesini alçaltmasını ve görevini düzgün yapması gerektiğini hatırlattık.”

“Ameliyatlı mısın değil misin?”

“Kalktık ve ifade verip davacı ve şikayetçi olmak üzere Esat Karakolu'na vardık. Biz mekandan çıkarken polislerle beraber o mekan sahibi olduğunu iddia eden kişi hala arkamızdan gelip tehditler küfürler savurmaya devam etti bu arada.”

“Karakol içerisinde arkadaşım tuvaleti sorduğunda erkekler tuvaleti diye belirtilmiş yere ille de yönlendirilmek istendi, “ameliyatlı” olup olmadığı soruldu. Bana sürekli “gel bakalım cicim” falan diye kimlikte yazan isimle hitap edilmeye kalkıldı. Ben de gayet düzgün bir şekilde “sayın memur bey bana Janset diye hitap edeceksiniz, ayrıca bu ne samimiyet mesafenizi koruyun” dedim. Trans erkek arkadaşımıza flört etmeye kalktı memur.”

“Karakolda resmi yazılı ifade ve suç duyurusunda bulunmamızı zorladık, başardık. Sabaha karşı saat 04:30'du işlemler bitip çıkabildiğimizde. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki taşkınlık çıkaracak, kimseyi rahatsız edecek, görgüsüz davranacak birisi hiçbir zaman olmadım. Sadece ve sadece cinsiyet kimliğimizden kaynaklı bir ayrımcılığa uğradık, açıkça travesti olduğunuz için size servis açmıyoruz denildi.”