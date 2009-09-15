'Ayrılsak da beraberiz!'

Cnn Türk'te Saba Tümer'in programına konuk olan oyuncu Nehir Erdoğan, bir süredir magazin basınında Mustafa Altıoklar ile ayrıldıkları ve tekrar biraraya geldikleri yönündeki söylentilere yanıt verdi.



Özel hayatı hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Erdoğan, izleyicilerden bu konuda gelen sorular karşısında "Ben de onu çok merak ediyorum, neden böyle bir şeyi merak ettiklerini ama böyle, merak ettiğimle kalıyorum" diye konuştu.



'Mustafa hayatımın sonuna kadar benim'



Nehir Erdoğan, birlikteliklerinin devam edip etmediğine dair net bir yanıt vermek yerine "Biz öyle, böyle, ayrıldık, ayrılmadık, öyle oldu, barıştık, barışmadık falan filan, bunların hiçbirisi önemli değil. Mustafa, hayatımın sonuna kadar benim, adı ve sıfatı ne olursa olsun, çok sevdiğim bir insan ve ailem olarak kalacak. Bu değişmeyecek" ifadesini kullandı.



Bunun dışındaki sürecin ne olduğunun yalnızca kendilerini ilgilendirdiğini vurgulayan Nehir Erdoğan, "O benim canımın içi ve ailem yani. O ömrümün sonuna kadar öyle olacak. Onun dışında gerisi teferruat, önemli değil" şeklinde konuştu.