Ayrılmak isteyen eşinin evine bomba düzeneği kurdu!

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen, imam nikahlı eşinin evinin kapısına bomba düzeneği kuran adam yakalanarak tutuklandı. B.Ç.'nin daha önce kasten yaralama, silahla tehdit suçlarından yakalandığı ancak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nevşehir'de Ürgüp Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet edem H.Ç., dini nikahlı eşi B.Ç.’den ayrılmak istediğini söyledi. H.Ç.’nin ayrılmak istemesine karşı B.Ç., gece geç saatlerde H.Ç.’nin evinin kapısına bomba düzeneği kurdu.

Olayı gören mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nden Ürgüp’e giden bomba imha uzmanı tarafından bomba düzeneği kısa sürede imha edildi.

Daha önce serbest bırakılmış!

B.Ç. kısa süre sonra Nevşehir’deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

B.Ç.’nin daha önce H.Ç.’ye yönelik kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve silahla tehdit olaylarından da yakalandığı, Ürgüp Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)