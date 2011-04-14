Ayrılmak istediği sevgilisi öldürdü

T24- Balıkesir’in Burhaniye İlçesi’nde inşaat işçisi 30 yaşındaki Volkan Akdamar, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı 21 yaşındaki Gamze Tanırkut’u av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından otomobilinde aynı av tüfeğiyle canına kıymak isteyen Volkan Akdamar, yanına gelen Kaymakam Ali Uslanmaz tarafından ikna edilerek vazgeçirildi. Kaymakam Uslanmaz, Akdamar’ı kendi makam otomobiliyle İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüp teslim etti.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde hizmetli olarak çalışan Gamze Tanırkut, bugün saat 07.30 sıralarında işyerine gitmek üzere yola çıktı. Genç kız, Hürriyet Caddesi’ndeki işyerinin bahçesine geldiğinde, iddiaya göre kendisini bekleyen ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Volkan Akdamar av tüfeğiyle genç kıza ateş etti. Göğsünden vurulan Gamze Tanrıkut olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli 10 RL 369 plakalı otomobiline binerek kaçtı. Tanırkurt’un cesedi olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Polis, olaydan 3 saat sonra Volkan Akdamar’ın otomobilini olay yerine 5 kilometre mesafedeki Adıyar Tatil Sitesi yakınlarında fark edip sıkıştırdı. Otomobilinin kapılarını kilitleyen şüpheli olayda kullandığı av tüfeğini çenesinin altına dayadı.Akdamar, kendisini tüfeği bırakması için iknaya çalışan polislere, "Yaklaşmayın yoksa kendimi vururum" diyerek, 1.5 saat boyunca direndi.

Olayı haber alarak gelen Burhaniye Kaymakamı Ali Uslanmaz, genç kızın öldüğünü bilmeyen şüpheliyi, "Canına kıymaya değmez. Bırak tüfeği, ben sana yardımcı olacağım. Düğününü de ben yapacağım" diyerek kısa sürede ikna edip, intihardan vazgeçirdi. Kaymakam Uslanmaz, makam otomobiline aldığı Volkan Akdamar’ı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüp teslim etti. Gamze Tanırkut’u, kendisinden ayrılmak istediği için vurduğu ileri sürülen Volkan Akdamar’ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.