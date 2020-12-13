Ayrılmak istediği kız arkadaşını darp etti, serbest kaldı; sosyal medyada gelen tepkiler üzerine yeniden ifadeye çağrıldı

İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Tuğba Erçakar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darp edildi. Darp görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından polise ifade veren ve serbest bırakılan M.H.B, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine ikinci kez ifadeye çağrıldı.

26 yaşındaki Erçakar, cumartesi günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de paylaşarak M.H.B'nin serbest bırakılması sebebiyle korku duyduğunu yazmıştı.

Görüntülerde, evden çıkmak üzere eşyalarını toplayan Erçakar'a M.H.B'nin dakikalar boyunca şiddet uyguladığı, yanlarınki bir başka kadının da M.H.B'yi durdurmaya çalıştığı görülüyor.

9 Aralık Çarşamba günü meydana gelen olayın ardından Erçakar darp raporu alarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.H.B, 10 Aralık 2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine Tuğba Erçakar, şiddetin görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak tekrar şikayetçi oldu. M.H.B. ikinci kez ifadeye çağrıldı.

Erçakar: Kendi videomu hala izlemedim

Tuğba Erçakar, twitter hesabından "Ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından 9 Aralık günü, kız arkadaşı Ceylan A'nın evindeyken darp edildiğini" duyurduktan ve tekrar şikayetçi olduktan sonra Demirören Haber Ajansı'na göre, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Kız arkadaşımın evindeydim. Ayrılmak istediğim erkek arkadaşım zorla eve girerek beni ölüm tehditleriyle 'Bu evden çıkamayacaksın' diyerek darp etmeye başladı. Yoğun bir boğuşma geçti. Polisi aradık. Değişik dakikalar geçirdim. Video internette ama ben kendi videomu hala izlemedim.

"İki aydır birlikteydik, daha önce şiddet olayı yaşanmamıştı. Direkt bana gelip saldırdı. Yoğun bir şekilde elimden geldiğince mücadele etmeye çalıştım. Ama bir süre sonra ben de pes ettim artık yattım, ne olacaksa olsun dedim. Kameranın sesi kapalıydı, ama bana 'seni burada öldüreceğim tamam mı' diyor. Kafama vuruyor, ben tamam diyene kadar kafama vuruyor zaten. Psikolojik olarak ölüm korkusuna soktu. Uyuyamıyorsun, çeneme vurdu yemek yiyemiyorum. Ağzım açılmıyor. Kafamı yıkayamıyorum. Uyuyamıyorum.

"Annem ya da ablam benim ölüm haberimi duysa daha çok üzüleceğine başta düzgün şekilde anlatayım, onlar da benim yanımda olsun. Hiç kimsenin ailesi sizin zarar görmenizi istemez. Siz onlar için en kıymetli şeysiniz. Sonra dedim ki sosyal medya büyük bir platform artık sesimizi duyurabiliyoruz. Ben de bunu yapacağım dedim. Çünkü haklıyım, mağdurum. Çok teşekkür ederim birçok insan bana yardımcı oldu, destek verdiler. Sesimi duyurdum. Kendimi daha iyi hissettim.

"Serbest bırakılması üzücü. Gidişatı bilmediğim için otomatik olarak bir yorum yapma hakkına sahip değilim. Tabii ki ben bırakılmasını istemem. İki gün sonra kafasına koyup, uzaklaştırma kararı da olsa bunu yapan onu da yapar. Ölebilirim yani, ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Herkesin hayatında planları var benim de var. Bu noktada hayatımı tedirgin olarak yaşamak istemiyorum.

"Hayatımda ilk defa öleceğim korkusuyla yaşıyorum. arkama bakarak yürüyorum. Bu çok tedirginlik verici bir şey."

TIKLAYIN: Ayrılmak isteyen kız arkadaşına tekme, tokat ve yumruklarla saldıran erkek, darp raporu ve kamera kaydına rağmen serbest bırakıldı!

"Kaç gündür uyuyamıyorum, çünkü serbest bıraktılar"

Tuğba'nın o sırada evinde olduğu arkadaşı Ceylan A. da, M.H.B. ile aynı apartmanda yan komşu olduklarını belirterek korktuğunu söyledi:

"Evime zorla gitti. Ne olduğunu anlamadım. O an kızı dövmeye başladı. 'Seni öldüreceğim, seni de öldüreceğim' diyerek 'ikinizi de öldüreceğim' dedi. Çok korktum. O kamera görüntülerinde bir sağa, bir sola koşuyorum. O anki psikolojiyle şoka girdim. Butona basmak istiyorum basamıyorum, polisi aramak istiyorum arayamıyorum. Onu bir yandan çekmeye çalışıyorum. En son Tuğba dedi ki 'Ben boğuluyorum, öleceğim' dedi. Ben onu çekerken bile beni itti. Benim de kafam bir yere gelebilirdi. O bana çok ağır geldi. Kanım çekildi. çok korktum."

"Kaç gündür uyuyamıyorum, çok korkuyorum çünkü serbest bıraktılar. O elini kolunu sallaya sallaya sipariş veriyor. Yemek söylüyor. Polisler kapısını çaldığında açmıyor, gidiyor. Çok tedirginim. Normalde bu tarz şeyler başıma gelmediği için korkmazdım. Ben güçlüyüm derdim. Ama ben tedirginim sonuçta fiziksel gücü var. Bana da kinlendi.

"Evimde kamera var, bir iki defa evime girmeye çalıştı birileri. Ben de kendi güvenliğim açısından, benim de köpeğim olduğu için, ona zarar vermesinler diye... Kaç günden beri uyuyamıyorum. Benim canım tehlikede."