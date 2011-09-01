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Ayrılma nedenini anlattı

Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'dan ayrılma kararını nasıl aldığını ilk kez anlattı...

01 Eylül 2011 03:00



T24 - Gülben Ergen, dün akşam konuk olduğu "İyi Ki Varsın" programında Mustafa Erdoğan'dan ayrılık kararını nasıl verdiğini anlattı.




Program sunucusu Hakkı Devrim'in; "Elimde olsa bu işe müdehale ederdim. Ben çocuklarımdan biri evlenirken de, boşanırken de fevkalade ilgiliyim. Sen de benim çocuğum gibisin. Ver hesabını" sözlerinden sonra Ergen ayrılık kararını nasıl verdiğini ilk kez şu sözlerle ifade etti;

"Öncelikle ne evlenirken ne ayrılırken zeka değil kalbimle düşünüyorum. Kıskançlık hiçbir şekilde yok. Birikim, belki evlilikten sonra değil ama çocuklardan sonra oldu. 3 tane çocuğun gerçek olan bakımı ve gerçekten sorumluluklarının bana verdiği yorgunluğun karşısında belki birazcık hakettiğim değeri ya da ilgiyi görmemiş olmaktan kaynaklanan haklı bir sitem olduğunu düşünüyorum. Kıskançlık asla değil." 



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