Ayrılıkçılara sandıktan destek çıkmadı



İspanya'da Katalonya özerk bölgesinin bağımsızlığı yanlısı milletvekillerinden yalnızca 17'si 350 sandalyeli meclise girmeye hak kazandı. Öte yandan, ayrılıkçılığa karşı olan bölge vekillerinin meclisteki sayısı ise 30 oldu. Sandıktan üçüncü parti olarak çıkan sol parti Podemos'un 12 milletvekili Katalonya bölgesinden. Parti, Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkarken, bu konuda bir halk oylaması yapılmasına ise sıcak yaklaşıyor.

"Bağımsızlığa yaklaşılmadı"

İspanya'da dün yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıktan birinci parti olarak muhafazakar Halk Partisi, ikinci parti olarak ise İspanya Sosyalist İşçi Partisi çıktı. Seçim sonuçlarının Katalonya'nın bağımsızlığını güçleştirdiğine dikkat çekiliyor. Madrid Complutense Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Lorenzo Navarrete, "Halk arasında çoğunluğa sahip olunmadığı için bağımsızlığa yaklaşılmış olunmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa sınırında, Barcelona'nın başkentlik yaptığı Katalonya bölgesi, İspanya'nın diğer bölgelerine kıyasla refah düzeyinin daha yüksek olduğu bir bölge konumunda. Kendilerine özgü dilleri ve kültürleri bulunan Katalanlar yıllardır bağımsızlık için mücadele ediyor.