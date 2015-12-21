T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ayrılıkçılara sandıktan destek çıkmadı

İspanya'da dün yapılan genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Katalonya özerk bölgesinin bağımsızlığını savunanlar mecliste sadece 17 sandalye ile temsil edilecek.

21 Aralık 2015 13:55


İspanya'da Katalonya özerk bölgesinin bağımsızlığı yanlısı milletvekillerinden yalnızca 17'si 350 sandalyeli meclise girmeye hak kazandı. Öte yandan, ayrılıkçılığa karşı olan bölge vekillerinin meclisteki sayısı ise 30 oldu. Sandıktan üçüncü parti olarak çıkan sol parti Podemos'un 12 milletvekili Katalonya bölgesinden. Parti, Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkarken, bu konuda bir halk oylaması yapılmasına ise sıcak yaklaşıyor.

"Bağımsızlığa yaklaşılmadı"

İspanya'da dün yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıktan birinci parti olarak muhafazakar Halk Partisi, ikinci parti olarak ise İspanya Sosyalist İşçi Partisi çıktı. Seçim sonuçlarının Katalonya'nın bağımsızlığını güçleştirdiğine dikkat çekiliyor. Madrid Complutense Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Lorenzo Navarrete, "Halk arasında çoğunluğa sahip olunmadığı için bağımsızlığa yaklaşılmış olunmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa sınırında, Barcelona'nın başkentlik yaptığı Katalonya bölgesi, İspanya'nın diğer bölgelerine kıyasla refah düzeyinin daha yüksek olduğu bir bölge konumunda. Kendilerine özgü dilleri ve kültürleri bulunan Katalanlar yıllardır bağımsızlık için mücadele ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KatalonyaPodemosHalk PartisiSosyalistPartisiComplutenseLorenzo NavarreteBarcelonaKatalanlarWelle Türkçe Rtr/DWBÖ/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24