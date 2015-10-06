Ayrılıkçılar tartışmalı seçimleri erteledi



Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Lugansk ve Donetsk kentlerinde ekim ayı ortası ya da kasım başında yapılması planlanan seçimlerin ertelendiğini duyurdu. Ayrılıkçıların seçimlerin şubat ayında yapılmasını istediği belirtildi.

Kiev hükümeti, ayrılıkçıların yapacağı bölgesel seçimleri tanımayacağını duyurmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da Ukrayna krizinin çözümü için geçen hafta Paris’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yapılan dörtlü zirvede seçimlere karşı olduklarını iletmişti.

Ayrılıkçıların seçimleri erteleme kararı almasında Putin’in etkisi olduğu tahmin ediliyor. Kremlin’den erteleme ile ilgili yapılan açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Ayrılıkçılarla Kiev'e bağlı ordu birlikleri arasında meydana gelen çatışmalarda geçen yıldan bu yana yaklaşık 8 bin kişi hayatını kaybetti. Batı ülkeleri Putin'i ayrılıkçılara askeri destek vermekle suçluyor. Moskova ise suçlamaları kabul etmiyor.