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Dünya
Deutsche Welle

Ayrılıkçılar Merkez Bankası'nı ele geçirdi

Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna'nın doğusunda Merkez Bankası'nın Donetsk şubesini ele geçirdi.

17 Haziran 2014 00:06


Ayrılıkçıların lideri Andrey Purgin bu şekilde bölgeden Kiev'e para akışının önüne geçmeyi planladıklarını kaydetti. Yerel basında çıkan haberlerde Purgin'in "Sermayeye burada ihtiyacımız var" şeklindeki ifadesine yer verildi.

Halihazırda Donetsk'teki birçok binayı elinde bulunduran ayrılıkçılar, geçen cuma gecesi de Lugansk'ta askerî bir uçağı vurmuş, olayda 49 asker yaşamını yitirmişti.

Gelişmelerin ışığında Kiev yönetimi Rusya'ya yaptığı ayrılıkçı gruplarla arasına mesafe koyma çağrısını yineledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir kara propaganda kampanyası yürüttüğü ifade edildi ve Rusya'nın "eli kanlı katil ve teröristlere desteği" biran önce kesmesi gerektiği vurgulandı.

Ukrayna hükümeti Rusya'nın ayrılıkçılara silah desteği sağladığını savunuyor. Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçıklara silah sevk ettiği, hatta geçen hafta aralarında üç adet zırhlı tankın da bulunduğu askerî mühimmat gönderdiği iddiaları iki ülke arasındaki iplerin bir kez daha gerilmesine neden olmuştu. İddiaları reddeden Rus yönetimi ise ayrılıkçılar üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını öne sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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