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'Ayrılık yok ilişkiye devam'

Eşiyle boşanma davası süren Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Şeyma Subaşı, ilişkileri hakkındaki iddiaları yalanladı.

17 Mayıs 2011 03:00

T24 - Eşiyle boşanma davası süren Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Şeyma Subaşı, ilişkileri hakkındaki iddiaları yalanladı. Subaşı, ayrılık haberlerinin gerçekleri yansıtmadığını söylüyor 

‘AYRILIK YOK iLiŞKiYE DEVAM’Cıty’s Alışveriş Merkezi’nde görüntülenen Subaşı, soruları gülümseyerek karşıladı. Konuşmaktan kaçınan genç kadın, sadece “Acun’la ilişkimiz sürüyor” demekle yetindi.
Subaşı’nın, şu anda Türkiye’de olan Ilıcalı’yla Survivor’ın çekildiği Dominik Cumhuriyeti’ne gideceği iddia ediliyor. 

Ilıcalı’nın sevgilisine Ataköy’de ev ve bir de mağaza aldığı öne sürülüyor.
Yedi yıllık eş Zeynep Ilıcalı cephesindeyse, şimdilik sessizlik hakim. Eşinin sevgilisinden ayrıldığı haberleri üzerine son dönemde daha ılımlı açıklamalar yapan Zeynep Ilıcalı’nın boşanma davasını geri çekebileceği söylenmişti.


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