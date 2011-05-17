'Ayrılık yok ilişkiye devam'

T24

Cıty’s Alışveriş Merkezi’nde görüntülenen Subaşı, soruları gülümseyerek karşıladı. Konuşmaktan kaçınan genç kadın, sadece “Acun’la ilişkimiz sürüyor” demekle yetindi.Subaşı’nın, şu anda Türkiye’de olan Ilıcalı’yla Survivor’ın çekildiği Dominik Cumhuriyeti’ne gideceği iddia ediliyor.Ilıcalı’nın sevgilisine Ataköy’de ev ve bir de mağaza aldığı öne sürülüyor.Yedi yıllık eş Zeynep Ilıcalı cephesindeyse, şimdilik sessizlik hakim. Eşinin sevgilisinden ayrıldığı haberleri üzerine son dönemde daha ılımlı açıklamalar yapan Zeynep Ilıcalı’nın boşanma davasını geri çekebileceği söylenmişti.